Volkswagen vs. Apple: CEO de la marca alemana dice que el CarPlay es peligroso para sus vehículos

Apple CarPlay. (foto: UpGrade Peru)

El interés de Apple y Google en la industria automotriz no es nuevo, y han dejado en claro que ya no solo están interesados en brindar soluciones de “infoentretenimiento”.

Ambos quieren que su software se integre más profundamente con los automóviles para el ansiado salto de calidad; y lo que se puede ver con los nuevos Android Automotive y CarPlay son claros ejemplos de ello. Sin embargo, al CEO de Volkswagen, Herbert Diess, no le gustó nada la idea.

En una entrevista reciente con el medio de comunicación alemán T3N, el director ejecutivo expresó su descontento por lo que él ve como intentos de las grandes empresas tecnológicas de apoderarse del sector automotriz. “Hace solo tres semanas, Apple anunció que quería hacerse cargo de todo el infoentretenimiento con CarPlay. Apple y Google quieren quitarnos el control del cliente, ¡no debemos permitir eso!”, comentó.

Pero las quejas de Diess no terminaron ahí. También dijo que no quiere tener que decir “Hey Siri” para acceder a su información de Volkswagen. “Tenemos que defender la soberanía del cliente”, agregó. Y como si eso no fuera suficiente, asegura que si las plataformas como CarPlay se generalizan, las automotrices serán degradadas a simples “plegadoras de metal” para el año 2030.

Herbert Diess piensa que el nuevo CarPlay podría ser una amenaza

Lo que Diess deja en claro es que Apple y Google han encontrado una vulnerabilidad para explotar que los fabricantes de automóviles hasta ahora no han podido solucionar.

El software que actualmente impulsa a la gran mayoría de los automóviles del mundo, ya sean de combustión interna, híbridos o eléctricos, no es la mejor, además de ser muy anticuado. La excepción obvia a la regla es que Tesla, a través de su enfoque como desarrollador de software y hardware (en lugar de un fabricante de automóviles convencional), ha logrado adelantarse a la competencia.

Pero, ¿por qué el CEO de Volkswagen entiende que plataformas como Android Automotive y CarPlay son una amenaza? Porque, precisamente, exponen las principales carencias de los fabricantes de automóviles en el desarrollo de su software. Nunca fue una prioridad, y ahora están pagando el precio.

CarPlay. (foto: Zacharie Scheurer/dpa)

Además, el comentario de Diess también puede verse como algo más que un “ataque” a Apple o Google por querer “tomar el control” de la industria. En concreto, como un llamado de atención para no quedarse atrás en una sucursal tan básica como el software; especialmente cuando los fabricantes de automóviles se enfrentan a la electrificación definitiva.

Sin embargo, la expresión del CEO sigue siendo muy destacada. Sobre todo cuando Audi y Porsche, dos marcas del grupo Volkswagen, aparecieron en pantalla cuando Apple presentó el nuevo CarPlay durante la pasada WWDC.

Actualmente, Volkswagen ha confiado su desarrollo de software a una subsidiaria llamada CARIAD. “Estamos construyendo una tecnología unificada y una plataforma de software, que incluye un sistema operativo para vehículos, una plataforma en la nube para vehículos y una nueva arquitectura unificada para todas las marcas del Grupo Volkswagen”, indica el sitio web de la compañía.

CARIAD. (foto: Cariad/CNW Group/DXC Technology Company)

Apple: usuarios podrán pagar y reponer gasolina sin bajarse del vehículo con CarPlay

Una de las nuevas opciones que incluirá CarPlay en iOS 16 es el soporte para nuevas categorías de aplicaciones, incluidas las que son compatibles con ‘Combustible y conducción’. Eso significa que si los desarrolladores incluyen estas nuevas API en sus aplicaciones, los usuarios podrán reponer y pagar la gasolina sin bajarse del automóvil.

La característica está más dirigida al mercado norteamericano, ya que cadenas como Sinclair parecen estar considerando usar la tecnología. Según un comunicado de Reuters, la compañía está particularmente comprometida con que “los consumidores puedan navegar a una estación de Sinclair y comprar combustible desde la pantalla de navegación de su vehículo” sin salir de su auto.

CarPlay. (foto: Apple/dpa)

De acuerdo con las notas para desarrolladores de Apple que documentan el sistema, las aplicaciones de tareas de conducción ayudarán a habilitar todo tipo de funciones que un conductor necesita mientras conduce y que no están completamente relacionadas con la navegación.

Estas funciones no incluyen funciones de navegación típicas, como encontrar tiendas cercanas, ya que los clientes deben usar Maps para esto. Para leer la nota completa, presionar en este enlace.

SEGUIR LEYENDO