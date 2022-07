Cómo acceder a la comunidad de Xbox en el mes del Orgullo por la Discapacidad

Xbox celebra el Mes del Orgullo por la discapacidad con comunidades y creadores con discapacidad. (foto: Microsoft)

Por primera vez, el equipo de Xbox celebra el Mes del Orgullo de la Discapacidad, elevando una gran comunidad de jugadores y creadores con discapacidad. Kaitlyn Jones, miembro de la comunidad de personas con discapacidad y responsable del programa de accesibilidad de Xbox, enfatiza en “la importancia de celebrar a las personas con discapacidad”.

Disability Pride se trata de reconocer las experiencias únicas de estas personas con la discapacidad como un aspecto natural de la diversidad humana. Esto incluye todos los defectos; visibles e invisibles.

“Esta es nuestra oportunidad de resaltar el amplio espectro de personas representadas en este momento, incluidas aquellas que han trabajado incesantemente para crear experiencias más inclusivas y accesibles en todas las facetas de la vida”, menciona Jones.

Xbox tendrá la oportunidad de celebrar con más de 400 millones de jugadores discapacitados en todo el mundo, teniendo claro su objetivo: crear un espacio donde las personas con discapacidades no sientan la necesidad de enmascarar o encubrir sus discapacidades, sino que encuentren una conexión con una comunidad de juegos inclusiva que los reconoce tal y como son.

Por lo tanto, mientras se celebra el Orgullo por la Discapacidad, Infobae trae hay algunas formas en que Xbox celebra y mejora su comunidad con discapacidad y videojuegos no solo en julio, sino el resto del tiempo:

Canal de Twitch de Xbox en Lenguaje de señas americano (ASL)

Hace dos meses, Xbox lanzó un canal de Xbox en Lenguaje de señas americano (ASL) en Twitch en /XboxASL

Todos los días, el equipo de Xbox Plays se transmite en vivo en el canal Xbox Twitch, donde se juegan los últimos y mejores títulos del mundo de Xbox. El canal cuenta con aproximadamente 25 horas de interpretación en vivo cada semana.

Canal de XboxASL en Twitch. (foto: Twitch)

Filtros en las etiquetas para facilitar encontrar un próximo título favorito

El setiembre del año pasado, Xbox anunció la adición de Etiquetas de características de accesibilidad para juegos en Xbox Store, lo que facilitará encontrar juegos que tengan una o más de las 20 etiquetas de accesibilidad que se definieron en colaboración con la comunidad de personas con discapacidad e investigación de usuarios.

Ahora, con más de 400 títulos etiquetados y más de 100 con 5 o más etiquetas, Xbox anuncia que los usuarios podrán buscar y filtrar por una o más etiquetas para encontrar sus próximos juegos favoritos.

Esta función está basada en los comentarios de la comunidad y Xbox espera seguir incorporando sugerencias en el futuro.

Adición de entradas requeridas para juegos en Family Gaming Database

Xbox presenta Family Gaming Database, una opción que facilita que los jugadores con discapacidades encuentren juegos con esquemas de controles adecuados para ellos.

Sus páginas de accesibilidad ahora enumeran las entradas requeridas predeterminadas para juegos populares y así permitir que los cuidadores, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas creen más fácilmente configuraciones de juegos adaptables para aquellos en la comunidad de juegos y discapacidades a quienes apoyan.

Disability Pride de Xbox. (foto: News Xbox)

Nueva imagen, temas de perfil y elementos para los avatar

En alianza con las comunidades de videojuegos y personas con discapacidad de Xbox, Xbox presenta una nueva imagen de jugador, temas de perfil y elementos de avatar.

La imagen de jugador y el tema del perfil estarán disponibles en la consola y en la aplicación Xbox para PC.

(foto: News Xbox)

Videojuegos seleccionados por personas con discapacidad en Microsoft

- Citizen Sleeper (disponible con Xbox Game Pass)

- Forza Horizon 5 (disponible con Xbox Game Pass)

Forza Horizon 5. (foto: Steam)

- The Vale: Shadow of the Crown

- Fractured Minds

- Psychonauts 2 (disponible con Xbox Game Pass)

SEGUIR LEYENDO