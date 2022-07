Cómo funcionará el fuera de juego semiautomático para el Mundial de Qatar 2022

Tecnología offside semiautomatizada que se utilizará en la Copa Mundial Qatar 2022. (foto: FIFA)

El mundo del fútbol espera con impaciencia la Copa del Mundo que se celebrará en Qatar a partir de noviembre, y la FIFA ha anunciado nuevos desarrollos tecnológicos.

El evento ecuménico marcará el lanzamiento a gran escala de un nuevo sistema semiautomatizado que ayudará a detectar los fueras de juego. Estará alimentado por un sensor en el balón y una configuración de múltiples cámaras, así como con la ayuda de la inteligencia artificial.

Como pasa cada vez que se añade un componente tecnológico al fútbol, esta medida encuentra una serie de obstáculos. Sin embargo, lo que se ofrece en esta ocasión es una herramienta adicional para el VAR y para el trabajo de los árbitros asistentes.

De esta manera, se espera tener un sistema de detección rápida que ayude en los pases más finos, cuando su invalidación por mala colocación dependa de una medida milimétrica.

Así funcionará el nuevo sistema semiautomático para los fueras de juego

Como explica FIFA, el nuevo sistema de detección de fuera de juego depende de tres factores técnicos:

- El primero es un sensor llamado Unidad de Medición Inercial, ubicado dentro del Al Rihla, el balón oficial de competición fabricado por Adidas. El dispositivo envía datos 500 veces por segundo a la sala de VAR y detalla exactamente cuándo un jugador toca el balón.

- El segundo es un sistema de 12 cámaras instalado bajo el techo de cada estadio. Se han desarrollado para realizar un seguimiento del balón y de los jugadores, detectando 29 puntos específicos del cuerpo que cuentan para el fuera de juego. Toda esta información se envía 50 veces por segundo y se utiliza para calcular las posiciones exactas de los jugadores del partido.

- El tercer factor es que los datos de la cámara y la pelota son procesados por IA, que enviará una alerta al VAR cuando se detecte una posición avanzada.

En cualquier caso, las sanciones en el juego no son automáticas, ya que el árbitro asistente de video analizará la situación y notificará a los presentes en el terreno de juego. La decisión final estará en manos del árbitro y sus asistentes.

La Copa del Mundo en Qatar 2022 podría tener menos polémicas

Las discusiones sobre la invalidación de jugadas por fuera de lugar son tan antiguas como el propio fútbol. Muchos dicen que son una parte esencial del deporte más popular del mundo, y que las situaciones milimétricas no deben ser sancionadas. Sin embargo, la FIFA considera que la tecnología es un factor clave para hacer que los partidos sean más justos.

Ya sea que el fuera de juego esté o no señalado al milímetro, lo que los fanáticos no quieren es que la tecnología interfiera con la dinámica del juego. Especialmente cuando el árbitro tiene que acercarse a la pantalla para tomar la decisión final debido a la resolución de un partido, tal vez fuera de juego, tal vez un penalti, etc. Eso es lo que promete resolver el nuevo sistema semiautomático que debutará en el Mundial de Qatar 2022.

“Esperamos que la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego nos ayude a seguir mejorando. Somos conscientes de que en ocasiones se tarda demasiado en comprobar una posible posición antirreglamentaria, sobre todo cuando es dudosa. Aquí es donde la tecnología en cuestión supone una gran ayuda, pues contribuye a adoptar decisiones con más rapidez y precisión”, explica Pierluigi Collina, exréferi y actual presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Un punto interesante a destacar es que la nueva tecnología de detección de fuera de juego no solo avisará al VAR. También generará animaciones 3D que representan el juego y se mostrarán en las pantallas de los estadios, así como en los canales de televisión. Será similar a un sistema que mide si el balón ha traspasado completamente la línea de meta o no, para confirmar un gol.

La tecnología y el fútbol, dos sectores más unidos que nunca

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 será el tercer gran torneo consecutivo de la FIFA en incorporar innovación técnica relacionada con el juego.

En la Copa del Mundo de Brasil 2014 se introdujo la ya mencionada tecnología para detectar si había gol o no. Mientras que en Rusia 2018, se produjo el épico lanzamiento del VAR.

Por ahora solo queda esperar a ver qué hace el nuevo sistema semiautomático para detectar los fuera de lugar. Fue probado por la FIFA en 2021 durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y la Copa Árabe; sin embargo, ninguno de estos torneos es del mismo calibre que la Copa del Mundo, donde se verán los resultados reales.

