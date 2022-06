Este es el cortometraje de la serie de Netflix Stranger Things y Samsung

Stranger Things Cortometraje (Netflix)

La afición a la serie protagonizada por Millie Bobby Brown y Winona Rader, no ha dejado de crecer entre el público, y el internet puede dar cuenta de ello, por ejemplo, Samsung en colaboración con Netflix ha lanzado un cortometraje inspirado en el show.

Con una estética muy similar a la del programa de streaming, la trama consiste en una niña que guarda su celular en el bolsillo de atrás mientras se dirige en bicicleta a casa de una amiga a ver el estreno de Stranger Things 4, junto con más chicos de su grupo social.

Durante el recorrido a la casa, se enciende accidentalmente la cámara del celular grabando lo que podrían ser lugares del “Upside Down”, por fortuna, aunque a la mujer la acechó durante todo el viaje creaturas como “Vecna”, logró llegar sana y salva a su destino y sin darse cuenta de lo que le ocurrió. Hasta que revisa su teléfono.

La serie, al igual que en sus temporadas pasadas, ha logrado hacer eco en las redes sociales y el internet, en días pasados una de las canciones de la banda sonora de esta cuarta temporada, “Running up that hill” fue tendencia en las diferentes plataformas de streaming.

Y es que 37 años después de su lanzamiento, la canción es la más escuchada del momento, sus reproducciones en Spotify van en 112 millones y contando. En YouTube también ya lleva 53 millones de reproducciones.

La misma plataforma de streaming la ha catalogado como “el mayor ganador en la lista global de Spotify”. Además, la canción no solo es éxito en plataformas de streaming, sino que también está rotando bastante en redes sociales como TikTok.

Y esta no es la única canción que ha sido “desempolvada de la colección de vinilos” para sonar en los celulares de todos, pues You Spin Me Round (Like a Record) de 1985, Pass the Dutchie de 1982 y Psycho Killer de 1977 también se posicionan muy bien las diferentes aplicaciones para escuchar música.

Sin embargo, Stranger Things ya había causado el regreso de manera exitosa de otros temas de la década más recordada por muchos internautas.

Ocurrió en su tercera temporada, lanzada en 2019, con The Never Ending Story, de la película “una historia sin fin”, que justo un año antes de que comenzara la emergencia por Covid 19, fue un éxito total en plataformas como youtube, Itunes o Spotify.

Además, la fiebre por la serie no se queda únicamente en la música, sino que también ha influido en los outfits y estéticas de sus espectadores, ya que con menos de un día de haberse estrenado la cuarta entrega de stranger Things, las búsquedas relacionadas con la misma ya eran trending topic en redes como Pinterest.

Según la red social, en las búsquedas relacionadas con moda y maquillaje, la palabra clave, “Stranger Things Max outfit’' fue utilizada un 93%, mismo caso con “Nancy Wheeler outfit” que se posicionó con un 80%.

La frase “Ideas de outfits de Stranger Things de los 80″ también fue muy utilizada por los usuarios para encontrar imágenes dentro de la plataforma.

Pinterest también indicó que las personas han revisado ideas para decorar sus espacios con inspiración en la serie, buscando por “habitación Stranger Things”.

Igualmente, para el día del estreno de la primera entrega de la cuarta temporada, Whatsapp había lanzado un paquete de 11 stickers de manera gratuita y listos para descargarse.

