La banda Pink Floyd llegó a TikTok con sus populares canciones

El ex guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour

Pink Floyd anunció que se unió a la plataforma TikTok por primera vez. La banda hizo su debut en la red social con la publicación de dos videos de dos grandes éxitos y en pocos minutos obtuvo más de 14 mil seguidores.

El primer clip muestra una pirámide giratoria musicalizada al ritmo de “Respira” (Breathe), un tema del álbum “El lado oscuro de la Luna” (The Dark Side of The Moon) lanzado en 1973. La canción hace alusión a la forma de vida en la cual se trabaja sin parar ni tomar un descanso, en una continua rueda sin sentido. Un fragmento de la letra dice lo siguiente:

Haz un hueco, olvídate del Sol

Y cuando al fin el trabajo esté hecho

No te sientes, es momento de comenzar otro más.

Y comienza con la frase “respira” como invitando a tomar una pausa para detenerse y reflexionar.

El segundo posteo corresponde a un video en el que suena de fondo su icónica canción “Otro ladrillo en la pared” (Another Brick in the Wall). El tema está dividido en tres partes. En cada una de ellos, el protagonista relata diferentes acontecimientos en su vida que lo llevaron a separarse del mundo, a colocar “otro ladrillo” en esa pared virtual que lo fue separando del entorno.

En la segunda parte, que es el fragmento publicado en TikTok, centra los difíciles días que pasó en la escuela en la cual los docentes ejercían “control de pensamiento”, haciendo referencia al control excesivo que tenía que soportar. Una modalidad que el autor cree que atenta contra el desarrollo de la individualidad y la creatividad, tal como se deja en evidencia en las imágenes del video clip original y en el fragmento difundido en la red social.

El tercer clip está musicalizado con la canción “Aprendiendo a volar” (Learning to fly), lanzada en 1987. El posteo está acompañado por la frase: “Pink Floyd ha llegado”.

Con estos posteos, los músicos hicieron su gran desembarco en la plataforma de videos cortos. Ahora, ya se puede acceder a los sonidos oficiales de la mítica banda y a cada una de las canciones de los 15 álbumes de estudio de Pink Floyd. Así, los usuarios de TikTok pueden explorar los temas para realizar sus propias creaciones de video con esas canciones.

La llegada de la legendaria banda inglesa a la plataforma incluye, además de los temas mencionados, otros grandes éxitos como “Dinero” (Money), “Plácidamente paralizado” (Comfortably Numb) y “Ojalá estuvieras aquí” (Wish You Were Here), entre muchos otros.

Además de aparecer en la TikTok Sound Library, la agrupación utilizará la plataforma para publicar regularmente contenido de videos exclusivos.

El pasado 30 de mayo también marcó un hito momento importante en la historia de Pink Floyd, que celebró 50 años desde que la banda entró en el estudio para comenzar a grabar su ya mencionado álbum “El lado oscuro de la Luna”.

El grupo oringinal Pink Floyd, (de izquierda a derecha) Roger Waters, Nick Mason, Syd Barrett y Richard Wright (Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

Pink Floyd se unió para denunciar la invasión a Ucrania

Cabe recordar que después de casi tres décadas sin crear nueva música original, la mítica banda de rock británico Pink Floyd se volvió a unir en abril de este año para apoyar a Ucrania. Lo hizo sin su bajista original Roger Waters, con quien no tocan desde el Live 8 de 2005.

El guitarrista, cantante y líder de la banda, David Gilmour, logró reunirse con el baterista Nick Mason, el otro miembro original vivo de Pink Floyd, y terminar de conformar el ensamble con el bajista Guy Pratt y el compositor Nitin Sawhney, para crear la canción Hey Hey Rise Up, cuyas regalías serán donadas al Fondo Humanitario de Ucrania de la ONU.

El grupo grabó la canción junto con un video musical, que muestra a Mason tocando una batería que tiene una pintura de la artista ucraniana Maria Primachenko.

