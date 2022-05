Apple: cómo activar la función “audio espacial” para mejorar la calidad de las llamadas

El audio espacial permite optimizar la calidad del audio en las videollamadas (foto: Pocket-lint)

El audio espacial de Apple permite optimizar la calidad del audio en las llamadas. Esta herramienta, a su vez cuenta con una opción para quitar ruidos molestos y amplifica el sonido. Además, cuando se utiliza con videollamadas o para ver películas o series, las voces de los usuarios se expanden como si vinieran de la dirección en la cual cada persona está posicionada en la pantalla.

Es una optimización inteligente que busca generar un efecto más realista a los encuentros virtuales, bloquea los ruidos molestos de fondo y, sobre todo, es un recurso para mejorar la calidad del audio cuando se utiliza FaceTime y algunos otros servicios de mensajería, aunque no está disponible en todos.

En los dispositivos móviles funciona en WhatsApp, Instagram, Slack, Signal y Snapchat, pero no en TikTok no. Zoom lo tiene en iOS pero no en Mac, y no hay forma de activarlo para ninguna aplicación desde el navegador. Tampoco funciona para las llamadas telefónicas regulares, según pudieron comprobar desde The Verge, al realizar la prueba de esta herramienta.

El audio espacial está disponible en iPhone SE de segunda generación, Xr, Xs y todas las versiones de iPhone 11, 12 y 13. Es necesario contar con los AirPods (segunda generación y posterior), los AirPods Pro y los AirPods Max.

Cómo quitar los ruidos de fondo

En el marco del audio espacial, está la posibilidad de quitar los ruidos de fondo. Para activarlo hay que ir al centro de control del teléfono, tocar el micrófono y optar por la opción que dice “Aislamiento de voz”.

Aislamiento de voz se activa desde el centro de control del iPhone

Cuando se desee, por el contrario, que se escuche la del usuario voz junto con todos los sonidos que los rodean en una llamada, entonces se puede activar el modo “Espectro amplio” .

Audio espacial para sentirse como en el cine

El audio espacial también se puede utilizar para disfrutar videos o películas como si se estuviera en el cine, gracias al seguimiento dinámico de cabezas que permite lograr un sonido más envolvente. Además de utilizarse en el iPhone, como se mencionó anteriormente, se puede emplear en el iPad, siguiendo los mismos pasos de activación que en el móvil; desde la Mac o Apple TV. En todos los casos hay que asegurarse de tener los AirPods conectados a los equipos.

Apple TV+, servicio de Apple para ver películas y series (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Activar el audio espacial en la Mac con Apple Silicon

Hacer clic en el ícono de los AirPods o Beats en la barra de menús para ver Audio espacial en la lista mientras se reproduce el contenido multicanal o Estéreo espacializado mientras se ve contenido estéreo de dos canales.

Hacer clic en Seguimiento activo de la cabeza para activar el audio espacial y el seguimiento dinámico de cabezas. Para activar solo el audio espacial, hacer clic en Fijo. Para desactivar la opción presionar en Desactivar.

Activar el audio espacial en el Apple TV

Ir hasta Configuración/Controles remotos y dispositivos/ Bluetooth. O bien, mantener presionado el botón de inicio en el Siri Remote mientras se reproduce el contenido audiovisual en una app compatible.

Elegir AirPods o Beats de la lista que aparecerá en pantalla.

Seleccionar Audio espacial mientras se ve contenido de varios canales o Espacializar estéreo mientras se reproduce contenido estéreo de dos canales. De este modo, también se mostrarán los íconos de estado.

