Wordle en español: un millón de jugadores al día y palabras temáticas, el boom del juego continúa

Wordle es un juego que nació como un regalo del ingeniero de software Josh Wardle a su novia Palak Shah. Unos meses después lo hizo público y rápidamente ganó popularidad. A inicios del 2022 fue comprado por The New York Times, causando un gran revuelo. Originalmente fue lanzado para adivinar una palabra en inglés, sin embargo, también hay una versión en español.

El creador del juego en español fue Daniel Rodríguez, quien dijo en una entrevista para Xataka que los suscriptores han ido aumentado desde el primer momento en el que fue lanzado y que algunas palabras son temáticas.

A cuatro meses del estreno de Wordle en español. Daniel ha programado algunas palabras que han hecho guiños a fechas especiales, como el término “titán” que salió el relación al estreno de la “última” temporada de la serie de anime Attack on Titan (El Ataque de los Titanes).

Ocurrió lo mismo con “Nadal”, la cual fue al día siguiente en que Rafael Nadal hizo una gran remontada en el campo en su juego contra Daniil Medvedev. Sin embargo, algunos de los jugadores criticaron la decisión, ya que consideraron que “Nadal no es una palabra como tal, sino un nombre propio”.

Otro ejemplo de los guiños que habla Rodríguez fue “hogar” que salió en el día de la madre en España (1 de mayo). La palabra “apoyo” fue dedicada al Día Mundial contra el cáncer, y esta fue sugerida por La Vecina Rubia, una influencer que contribuyó a aumentar la fama del juego en español.

Y hablando de influencers que le han dado impulso a Wordle en español está El Rubius, quien en algunas ocasiones lo ha jugado en streaming junto a sus seguidores, quienes se han puesto a jugar tras ver a su creador de contenidos hacerlo.

A pesar de que la versión en español del juego ha tenido un amplio alcance en poco tiempo, parece que nadie se ha interesado todavía en hacer una oferta de compra, como lo fue con su versión en inglés. Por el momento cuenta con publicidad programática con la opción de poder ser desactivada.

De acuerdo con los datos revisados por el citado medio, en promedio cerca de 1 millón de personas lo juegan al día en la web. En abril alcanzo el millón y medio, pero no ha vuelto a alcanzar ese nivel de popularidad en los últimos meses. Por lo general los lunes es cuando hay más interesados en resolverlo y durante los fines de semana recae el interés.

Trucos y consejos para jugar Wordle

Empezar siempre con la misma palabra

Aunque el éxito no está garantizado, empezar siempre con la misma palabra puede ser una estrategia de apertura para cada juego. Al final, se podría elegir la palabra adecuada en el primer intento. Hay usuarios de Reddit, TikTok y YouTube que han hecho análisis estadísticos sobre la frecuencia de las letras y se puede usar sus datos como recurso.

Empezar siempre con una palabra distinta

Variar e intentar algo nuevo en cada partida. Esta es la estrategia del escritor John Green. “Mi estrategia de Wordle es empezar cada acertijo con una palabra que no haya usado antes”, dijo por correo electrónico Green. “Sé que no es la estrategia ideal o siquiera una buena estrategia, pero me gusta”, añadió. “Casi siempre lo logro en cuatro, lo cual es perfecto para mí porque el estrés del quinto y el sexto intento es casi insoportable”.

Empezar con una palabra que tenga muchas vocales

Algunos jugadores de Wordle han encontrado el éxito al comenzar con una palabra que tenga varias vocales. Por ejemplo “adieu”, “audio” o “canoe” pueden ser buenas alternativas porque al menos tres de sus cinco letras son vocales.

(Con información de The New York Times)

