Wordle: Un robot resuelve “fácilmente” la palabra del día

Wordle es un juego similar a crucigrama pero con otros añadidos que cambia diario (Foto: Archivo)

Hasta el Wordle más complejo puede ser descifrado con un método robótico que lo resuelve directamente en la pantalla del móvil eligiendo letra por letra. Lo curioso de esto es que es una forma “complicada” de encontrar “fácilmente” la solución.

Cabe recordar que Wordle es un juego online para adivinar palabras de cinco letras, que tiene un formato similar a un crucigrama y con similitudes a otros juegos. Cada 24 horas se revela uno nuevo; solo permite jugar una vez al día y hay seis oportunidades para resolverlo

Dicho eso, esta solución fue creada por el youtuber Atomic14. Es un robot que resuelve el Wordle usando un mecanismo de una impresora 3D en la que sitúa el lápiz con punta de goma táctil.

La información es procesada de forma autónoma, así la Raspberry Pi que funciona como “cerebro” identifica la imagen captada por una cámara para saber dónde pulsar para elegir las letras adecuadas y saber dónde tocar para elegir correctamente los colores de las vistas. Como se puede ver, existe un gran trabajo de mapeo de coordenadas y trabajo de precisión.

Wordle, cambia diario de palabra (Foto: REUTERS/Andrew Boyers/Illustration)

Una vez hecha esa parte lo que sigue es “pan comido” ya que el algoritmo resuelve el Wordle del día, adivinando la palabra del día sin tener que estar pensando mucho en cuál es.

El algoritmo que resuelve el Wordle está disponible en este enlace; ahí mismo se encontrarán las especificaciones del mismo, claro, esto en caso de estar dispuesto a hacer toda la elaboración de un robot para descifrar una palabra diaria, de lo contrario lo mejor es seguir agilizando en cerebro para dar con la respuesta.

Consejos para jugar Wordle sin necesidad de un robot

El New York Times, que hace no mucho compró el juego, compartió algunos consejos para que los usuarios puedan encontrar la palabra del día satisfactoriamente, sin importar que sean novatos o expertos.

Empezar siempre con la misma palabra

Aunque el éxito no está garantizado, empezar siempre con la misma palabra puede ser una estrategia de apertura para cada juego. Al final, se puede elegir la palabra adecuada en el primer intento. Hay usuarios de Reddit, TikTok y YouTube que han hecho análisis estadísticos sobre la frecuencia de las letras y se pueden usar sus datos como recurso.

Wordle app game visto junto al logo de The New York Times (Foto: February 1, 2022. Picutre taken February 1, 2022 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Empezar siempre con una palabra distinta

Variar e intentar algo nuevo en cada partida. Esta es la estrategia del escritor John Green. “Mi estrategia de Wordle es empezar cada acertijo con una palabra que no haya usado antes”, dijo al medio estadounidense. “Sé que no es la estrategia ideal o siquiera una buena estrategia, pero me gusta”, añadió. “Casi siempre lo logro en cuatro, lo cual es perfecto para mí porque el estrés del quinto y el sexto intento es casi insoportable”.

Empezar con una palabra que tenga muchas vocales

Algunos jugadores de Wordle han encontrado el éxito al comenzar con una palabra que tenga varias vocales. Por ejemplo “adieu”, “audio” o “canoe” pueden ser buenas alternativas porque al menos tres de sus cinco letras son vocales.

Elegir dos palabras muy distintas para las primeras dos líneas

Seguir el primer intento con una palabra que contenga letras completamente diferentes puede ayudar a tener éxito en Wordle porque parte del juego es el proceso de eliminación.

Usar una base de datos de palabras de cinco letras

Si al atorarse ya no se ocurre una buena palabra de cinco letras, se puede recurrir a una base de datos como Best Word List para ayudarse a tener ideas.

Wordle es un juego de palabras (Foto: REUTERS/Andrew Boyers/Illustration)

Atención a letras que se repiten

Solo porque haya aparecido un mosaico verde en una ubicación no significa que no aparecerá en otro lado. “Recuerdo que hubo mucha molestia cuando la palabra fue knoll”, dijo a New York Times Dan Sanderson de Seattle. “Es uno de los pocos aspectos de dificultad de variedad que nos da la elección de palabras de Wordle —incluso si son palabras relativamente comunes. Una letra repetida sí hace que tu suposición sea menos eficiente porque te esconde información”.

Hacerlo a la antigüita y sacar papel y lápiz

“Si me siento atorada, en lugar de mirar la interfaz, tomo un pedazo de papel y escribo la palabra con los espacios vacíos, que son las letras que me falta adivinar”, dijo Paola Tamma, una reportera de 29 años que vive en Bruselas. En lugar de reutilizar las letras que ya salieron en gris, se puede dar un paso atrás y colocar una letra de relleno, como “X” en el mosaico en blanco. Nunca se sabe qué palabra puede saltar de pronto a la vista.

Emplea tus estadísticas para moldear tu estrategia

Echar un vistazo a las estadísticas después de terminar una partida y usa los datos para mejorar la estrategia de Wordle. El tablero de estadísticas mostrará la cantidad de juegos jugados, porcentaje de victorias, racha actual y racha más larga. Revisar la distribución de aciertos. Si se comienza siempre con la misma palabra y no está funcionando, se debe comienzar el Wordle siguiente con otra palabra. Además, la práctica hace al maestro.

