Memes, pruebas de conocimiento y más: así celebraron el Día Mundial de los Simpsons en redes

(Foto: Captura de pantalla)

Un día como hoy, pero de 1987, antes de una pauta comercial del recién estrenado programa del comediante Tracey Ullman, de la cadena Fox, se anunció un brevísimo corto animado de apenas 88 segundos de duración, llamado Los Simpsons, que pronto se volvería todo un fenómeno mundial.

Esos segundos se transformaron en 35 años continuos de entretenimiento. En un inicio la familia amarilla pareció un poco estrafalaria y dibujada con algo de descuido, sin embargo, eso no importó para ganarse el cariño del público. En este día sus seguidores celebran su historia con memes y las escenas que más los han marcado.

(Foto: Captura de pantalla)

Matt Groening, su creador, inició su carrera editando unos fanzines artesanales que empezó distribuyendo entre familiares y amigos. Su humor y creatividad lo llevó a escalar a diferentes puestos, desde un diario local hasta la cadena Fox. Previo a su reunión con el programa The Tracey Ullman Show, que tenía la idea de presentar cortos animados al final de algunos bloques de programación, decidió crear a la familia amarilla con cinco integrantes.

Debido a la premura los nombres de los cinco personajes fueron los mismos que su familia, exceptuando el de él mismo, bautizando dejándole el nombre de Bart. El proyecto fue aceptado y la noche del 19 de abril de 1987 se transmitió el primer corto animado.

(Foto: Captura de pantalla)

La serie animada ha acompañado a varias generaciones con su humor, por lo que millones de personas les guardan cariño a todos sus personajes. En este día tan especial, no solo podían faltar los memes de la familia, sino la remembranza de algunos capítulos: uno de ellos es en donde hacen tributo a Stanley Kubrick con la película La Naranja Mecánica.

(Foto: Captura de pantalla)

Y cómo olvidar cuando Homero hizo honor a la escena protagonizada por Tom Cruise en la película Negocios Riegosos, estrenada en 1983, que relata la aventura de Joel, un joven adolescente que se queda al cuidado de su casa cuando sus padres se van de vacaciones.

(Foto: Captura de pantalla)

Tampoco se puede olvidar cuando Homero persiguió a Flanders, en el capítulo Homero ama a Flanders de la quinta temporada, como si fuera T-1000, el droide del futuro que es enemigo de Terminator.

(Foto: Captura de pantalla)

Sin duda las referencias a películas importantes del mundo pop son bastas en Los Simpsons, aún así, los memes no se quedan atrás. En este día no podían fallar algunos memes, como el siguiente, en donde coloca la expectativa de cómo la gente cree que se celebrará el Día Mundial de los Simpsons contra la realidad.

(Foto: Captura de pantalla)

Claramente tampoco quedaría fuera el clásico meme de Homero el elegante, el cual siempre se usa para fechas importantes, como el estreno de una serie, película, videojuego, entre otras cosas.

(Foto: Captura de pantalla)

Como la serie ya tiene algunos años “ayeres”, hay quienes dicen sentirse como el abuelo Abraham Simpson en el capítulo Homerpalooza, cuando dice la famosa frase: “Yo estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda. ¡Y te va a pasar a ti!”, en el sentido de que las nuevas generaciones (Gen Z), ya no los ven en televisión ni recitan sus capítulos como las generaciones anteriores.

(Foto: Captura de pantalla)

En este día, los fans acérrimos también aprovecharon para demostrar su conocimiento sobre la serie, haciendo pruebas de conocimiento. Aunque muchos conocen algunas frases por los memes, hay símbolos, como el dibujado por Kirk Van Houten, padre de Milhouse, que representa la dignidad y fue explicado en el episodio seis de la octava temporada.

(Foto: Captura de pantalla)

No importa de qué modo los fans celebren o recuerden a Los Simpsons, lo cierto es que desde su estreno han sido un fenómeno y la familia favorita de muchos.

