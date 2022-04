Netflix ha añadido una nueva categoría para películas cortas

Categoría Short-Ass Movie de Netflix. (foto: Netflix Support LATAM)

Los grandes éxitos de taquilla ya no duran exactamente una hora y media o dos, porque a menudo se estiran (hay excepciones, por supuesto, como Sonic the Movie, pero eso es inusual).

Es por eso que Netflix ha creado una categoría especial para las personas que no tienen mucho tiempo para ver películas: Short-Ass Movie.

Aunque todavía no está implantado en de países de América Latina, si se pone en el buscador se podrá obtener un listado de obras correspondientes a la hora y media que se ha mencionado anteriormente.

Eso sí, Netflix, en el comunicado oficial, ha especificado que no tardará más de dos semanas para estar disponible para todos los usuarios en el mundo.

Cómo funciona la categoría Short-Ass Movie

Los largometrajes han estado causando furor en el mundo de las series o películas desde la llegada de las plataformas de transmisión. No es que ya no existan películas que tuvieran más de dos horas y media, pero se mostraban de una manera más clasificada y no se consideraban convencionales.

Sin embargo, con el éxito de las series de televisión, los largometrajes ahora están extendiendo su tiempo de duración para contar una historia más completa, profundizando en cualquier personaje para abrir la puerta a extras, historias, secuelas o intenciones de construir franquicias.

Categoría de Short-Ass Movies. (foto: Daily-Array)

Con el contexto anteriormente mencionado, Netflix han decidido que ya era el momento de crear una categoría dedicada exclusivamente a los contenidos de corta duración.

Lo más interesante es que no es una idea que tuvo Netflix, ya que se creó tras elogiar las películas de 90 minutos que se emitían en Saturday Night Live, y dejando atrás las obras de larga duración en un plano inferior.

La repercusión de este momento fue tal que llegó a oídos de varios ejecutivos de Netflix y se hizo realidad.

Esta es una herramienta extremadamente útil que le permite elegir películas de “vista rápida” si no se tiene el tiempo para ver otras películas de casi tres horas. Y pues bien, es que no todo el mundo puede pasar tanto tiempo frente al televisor.

Este catálogo pronto estará integrado en la plataforma Netflix para todo el mundo. Mientras tanto, si cierra el sistema de búsqueda, también puede obtener este resultado. De cualquier manera, puede buscar “Películas de 1,5 horas” para obtener la misma puntuación que el Cortometraje.

2 trucos de Netflix para mejorar la experiencia del usuario en la plataforma

- Disfrutar una serie o película con otra persona

La extension disponible para Google Chrome, ‘Netflix Party’ o actualmente conocido como ‘Tele Party’ permite que dos usuarios que se encuentran a distancia puedan ver cualquier contenido disponible en la plataforma de streaming al mismo tiempo, de manera completamente sincronizada.

Descargar Netflix Party para Google Chrome: netflixpartyplus.com

Netflix Party. (foto: Finde)

- Eliminar una serie

Cuando se comienza a ver una serie en la plataforma Netflix, el portal guarda esta información y cada vez que la persona accede a su perfil, el contenido se muestra en la sección Continuar.

Sin embargo, puede suceder que el usuario no haya disfrutado de los episodios hasta el momento y quiera abandonar la serie; es decir, quiera dejar de aparecer en ‘Continuar” o ‘Seguir viendo’.

Si es así, existe una forma de eliminar este contenido: dentro del perfil, hay que ir a Cuenta y luego a Actividad de visualización, donde están todas las series o películas que se muestran o están en curso.

En ese momento, el usuario puede eliminar él mismo el contenido deseado.

Eliminar serie o película de Netflix. (foto: Xataka)

