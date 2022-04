Xbox Game Pass estaría preparando plan familiar para hasta cinco personas

Imagen representativa del Xbox Game Pass (Foto: Archivo)

Buena suerte para los jugadores, pues Microsoft tendría planeado innovarse y lanzar un plan de suscripción familiar del Xbox Game Pass, similar al de Nintendo u otras plataformas de streaming como Spotify, Netflix y más.

De acuerdo con Windows Central, esta iniciativa estaba en planes desde hace tiempo, y aunque aún no tiene fecha de salida, al no estar oficialmente anunciada por Xbox, la suscripción familiar será para hasta cinco personas.

Debido a que se mantiene como una filtración, se desconoce si el plan compartido respetará todas las modalidades del Game Pass individual, es decir, que se pueda jugar en consola, PC o incluso en el celular al haber videojuegos en la nube. Aún así, se estima que su costo será más rentable que en de cinco suscripciones independientes.

El futuro movimiento de la empresa ya estaba siendo esperado desde hace tiempo, pues no podía quedarse atrás con respecto a otras plataformas de suscripción. A pesar de la emoción falta que Xbox haga el anuncio oficial con todos los detalles; el citado medio dijo que podría ser este año la revelación.

Xbox Game Pass añade constantemente nuevos títulos a su biblioteca (Foto: Archivo)

Xbox Game Pass es un esquema de suscripción mensual al que jugadores se pueden unir sin importar que no cuenten con una consola de la marca, ya que en el catálogo de más de 100 videojuegos hay opciones para jugar desde la PC o en el teléfono móvil. Mensualmente añade nuevos títulos y brinda diferentes beneficios, según la modalidad seleccionada.

Los últimos juegos que se agregaron en el mes de marzo fueron: Shredders, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, Tainted Grail: Conquest, Zero Escape: The Nonary Games, Norco, F1 2021 y Crusaders Kings III, Weird West.

XBox y Gamers Outreach lanzó documental

Gamers Outreach y Xbox han publicado el nuevo documental, “A Player Like Me”, que cuenta la historia de Jordan, un chico de 14 años de Atlanta, GA, que vive con una variante extremadamente rara del síndrome de Ehlers-Danlos y que ha pasado la mayor parte de su infancia en hospitales y fisioterapia. Jordan nunca había conocido a nadie con síndrome de Ehlers-Danlos, pero todo cambió el día que conoció a Megan, que vive en Escocia, jugando a Forza Horizon 5 en Xbox.

Fotografía de archivo en la que se registró el anuncio de juegos de 'Xbox Game Pass' (Foto: EFE/Étienne Laurent)

“A Player Like Me” forma parte de “Beyond Xbox: Therapeutic Play”, una iniciativa de Gamers Outreach y Xbox que pretende visibilizar los beneficios de los videojuegos como ayuda para facilitar la recuperación de los niños que tienen que pasar largas temporadas en el hospital. El documental pretende mostrar cómo los videojuegos pueden ayudar a los niños en los nosocomios, proporcionándoles una forma de jugar y de conectar con sus amigos y familiares.

Jordan y Megan sobre la experiencia de conocerse:

“Fue muy agradable hablar con alguien que lo entiende (el síndrome de Ehlers-Danlos). No importaba que Jordan y yo tuviéramos diferentes edades o viviéramos en países diferentes, podíamos vernos reflejados en las experiencias del otro.” – Megan, Escocia.

“Me quedé en shock cuando me enteré de que Megan tenía Ehlers-Danlos. Una de las cosas con las que me quedé de la conversación con Megan, es que si me apasiona hacer algo, no debería ignorarlo solo porque parezca imposible.” – Jordan.

Para leer más sobre la colaboración entre Gamers Outreach y Xbox aquí. Microsoft Stories también ha compartido más información sobre la nueva amistad de Jordan y Megan.

SEGUIR LEYENDO: