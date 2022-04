La nueva ayuda de Google Docs para tener una mejor redacción

Llegaron novedades de estilo y gramática en Google Docs

Google Docs pronto incorporará nuevas herramientas para mejorar la escritura de los usuarios. Además de sugerencias de gramática y ortografía, también sumará recomendaciones para utilizar lenguaje más inclusivo así como para evitar términos inapropiados.

“Estas nuevas funciones ofrecen una variedad de sugerencias de estilo y escritura a medida que se redactan documentos. Las sugerencias aparecerán a medida que se escribe y lo guiarán cuando haya oportunidades para evitar palabras repetidas o innecesarias, lo cual ayudará a diversificar su escritura y garantizará que esté usando la palabra más efectiva para la situación”, se destaca en el comunicado.

Al usuario se podrá recomendar también que en ciertos contextos opte por usar voz activa, en vez de pasiva o que escriba una oración más concisa para mayor claridad. A su vez, se marcará el lenguaje potencialmente discriminatorio o inapropiado, junto con sugerencias sobre cómo hacer que su escritura sea más inclusiva y apropiada para su audiencia.

Google que las sugerencias de tono y estilo estarán disponibles para los suscriptores de Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus y Education Plus”. En tanto que las “Advertencias de palabras” estarán disponibles en los planes Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, así como Teaching and Learning Up”.

Aquellos usuarios con planes más básicos como Google Workspace Essentials, no se obtendrá, por lo pronto, ningún conjunto de funciones.

Las nuevas herramientas de escritura comenzarán a llegar a los usuarios en las próximas dos semanas según anunció la compañía en su blog oficial.

Otra de las novedades que llegará al servicio es una nueva vista “sin página” para Docs, que formatea el documento al tamaño de la ventana que se está usando.

A partir del próximo mes, los participantes podrán expresarse con emojis

Ayer, la empresa también anunció una gran cantidad de novedades para Workspace. Entre ellas se destacan la posibilidad de iniciar videollamadas desde un archivo de Docs, Sheets y Slides para presentar este contenido a todos los asistentes a la reunión; así como el Picture-in-picture en Google Meet, que les permitirá a los usuarios acceder a una ventana flotante de hasta cuatro participantes mientras usan otras aplicaciones.

Otra novedad importante son las novedades de Meet para las transmisiones en vivo. Actualmente, los usuarios de Google Meet pueden organizar reuniones de hasta 500 participantes activos con la capacidad de transmitir en vivo a audiencias de hasta 100.000 dominios confiables de Google Workspace. En los próximos meses, los asistentes de estos livestreams podrán participar en preguntas y respuestas, así como encuestas, igualando la experiencia que ya disfrutan los usuarios que realizan videollamadas en Meet.

Por otro lado se podrán hacer transmisiones de Meet directamente en YouTube. La integración con dicha plataforma significa que se puede usar una cuenta de Google para la autenticación, lo cual simplifica el proceso de transmisión en vivo.

Con el fin de añadir un poco de calidez a tanta tecnología, la empresa anunció que a partir del próximo mes, los participantes podrán expresarse visualmente con diferentes, que se visualizarán de forma directa y en el momento. Una nueva herramienta para vincular a oradores y asistentes, en los encuentros virtuales.

En cuanto a seguridad, se comunicó que a partir de mayo, se implementará el cifrado opcional del lado del cliente (actualmente en versión beta) para ayudar a mantener sus comunicaciones más confidenciales, protegidas y privadas. Esta característica brinda a los clientes control directo de las claves de encriptación y del proveedor de identidad utilizado para acceder a esas claves. A lo largo de 2022, se presentará el cifrado de extremo a extremo opcional para todas las reuniones.

