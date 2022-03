Iniciativas de Xbox que la próxima generación de mujeres gamers debe aprovechar

(Foto: Xbox)

En el marco del Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer de 2022, Xbox se une al movimiento aportando un granito de arena para animar a la próxima generación de mujeres en los videojuegos con tutorías a través de la iniciativa Women of Xbox, mentorías y eventos.

Aunque el 45% de los jugadores se identifican como mujeres de acuerdo con la ESA, Microsoft señala que existe una representación insuficiente de personajes femeninos en los juegos. Además, entre desarrolladores de videojuegos, solo 30% se identifican como mujer a nivel mundial.

“Al aumentar la diversidad y la representación de las personas que crean los videojuegos, podemos generar experiencias de juego nuevas y únicas para todos”.

Xbox señala que a pesar de que hay un trabajo por hacer, están orgullosos de que más de la mitad de su equipo de liderazgo de juegos sean mujeres. “En Microsoft, las mujeres ahora representan 29.7% de la fuerza laboral global central”. No obstante, seguirán a poyando a más jóvenes a que formen parte de la industria.

(Foto: Xbox)

“En Xbox, el grupo Women in Gaming brinda desarrollo profesional, oportunidades de creación de redes y networking, tutoría y demás para fomentar la retención”.

Con la intensión de inspirar y alentar a otras mujeres, están empleando tutorías, para crear una comunidad en todo el mundo que sea segura en donde las mujeres se unan a la industria y “puedan verse a sí mismas como heroínas tanto en sus juegos favoritos como en sus propias vidas”.

Más sobre las mentorías

En su programa de mentoría destinado a vincular a mujeres en carreras de videojuegos en la diversa variedad de estudios y productos de Xbox, dan la oportunidad de que las jóvenes sean entrenadas “uno a uno” con líderes clave en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y Corea.

(Foto: Xbox)

También habrá conferencias pregrabadas en las que participan líderes en Xbox Game Studios, quienes comparten sus trayectorias profesionales y experiencias en Xbox. Las mujeres del panel tienen cargos de líderes y compartirán sus perspectivas sobre la evolución de los equipos desarrolladores de juegos.

Asimismo, Xbox dona puntos a organizaciones que apoyan a mujeres en los videojuegos. Los miembros de Microsoft Rewards podrán ganar y donar puntos a las siguientes organizaciones que aparecerán en la consola durante este mes:

Girls Who Code: Girls Who Code es una organización sin fines de lucro que trabaja para cerrar la brecha de género en la tecnología equipando a los estudiantes que se identifican como niñas o no binarios con las habilidades informáticas necesarias para aprovechar las oportunidades del siglo XXI.

Games & Online Harassment Hotline (a través de Feminist Frequency): Games and Online Harassement Hotline es una línea directa gratuita de apoyo emocional confidencial basada en mensajes de texto, creada específicamente para la comunidad de jugadores. No importa si eres jugadora, desarrolladora, streamer, competidora, o cualquier otro miembro de esta comunidad, estamos aquí para ayudarte. Ya sea con apoyo emocional o encontrando las referencias y recursos que necesitas.

(Foto: Xbox)

ReDI School of Digital Integration: ReDI School of Digital Integration es una escuela de tecnología sin fines de lucro para personas sin acceso a la educación digital, principalmente refugiados e inmigrantes, para apoyarles en su camino hacia la integración. Incluye programas de capacitación para mujeres, niños y adolescentes.

PretaLab: La misión de PretaLab es trabajar por la diversidad y la inclusión en el sector de la tecnología, promoviendo la empleabilidad de las mujeres negras de Brasil a través de una plataforma que conecta a mujeres negras en tecnología y empresas.

Otra de las actividades de Xbox es el quinto Torneo Trimestral de Mujeres de Gears 5 se llevará a cabo el sábado 26 de marzo. Se podrá ver a 32 de los mejores equipos de mujeres en Gears 5 mientras se enfrentan por US $5.000 dólares en premios.

SEGUIR LEYENDO