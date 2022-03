Ser influencer no tiene edad: cómo los adultos o Baby Boomers usan las redes sociales para impactar en internet

Adultos mayores en redes sociales. (foto: PuroMarketing)

Actualmente, las redes sociales se convirtieron en un medio de comunicación para muchos y en un centro de contenidos multimedia pero no solo para jóvenes, los adultos y abuelos también hacen parte de esa comunidad en internet.

Es tanta la influencia que han tenido ellos, que los adultos mayores ya tienen su propio nombre, se les conoce como la generación ‘baby boomer’ y muchos de ellos, hoy son influenciadores y tienen sus propios espacios para enseñar en Instagram, Facebook, YouTube y WhatsApp.

En este sentido, son una fuente constante de inspiración para diversos temas como moda, consejos, comida, viajes, entre otros.

Pero, ¿Qué pasa con esa audiencia más madura que también son usuarios activos de las redes sociales? Las personas mayores tienen mucho que decir a un público selecto, y es por eso que se puede afirmar que la tecnología ya ha sido adaptada por los baby boomers.

Quienes son la generación ‘baby boomers’

Se llama baby boomers a las personas nacidas entre 1946 y 1964; o en otras palabras las personas que nacierón después de la Segunda Guerra Mundial. Para muchas marcas, los baby boomers no representan una tasa atractiva en el mercado digital, pero son un poder considerable de compra y una gran lealtad.

Además, la tecnología comenzó a incluir más y tener en cuenta estrategias y mercados que no se han segmentado. Esta generación ha superado muchos cambios diferentes: las mujeres comienzan a unirse al trabajo mundial, creando asociadas con las empresas, saben cómo crear equipos de trabajo y, a menudo, participan en un optimista que cambia el mundo.

Actualmente, el auge de los ‘baby boomers’ se convierte en una segunda juventud para ellos; razón por la quqe se ha desdibujado la imagen más antigua jugando al ajedrez, dominó o tomando café cada mañana con amigos. Cada vez que renuevan sus actividades, están siempre buscando nuevas aventuras, planes para viajar, acceder a videojuegos con sus nietos y como parte del mundo digital, incluirse más en las redes sociales

Redes sociales de los adultos mayores. (foto: BrandMen)

Cómo ha sido el crecimiento de los ‘baby boomers’ usando la tecnología de las redes sociales

Una investigación realizada por We Are Social y Hootsuite en febrero del 2022 reveló que el 50% de usuarios de Internet en todo el mundo usan redes sociales para conectarse con sus amigos y familiares; del cual un 21 % son adultos mayores y más del 36 % del total usan las plataformas digitales para leer las noticias.

Un hecho importante si se toma en práctica, es que ha habido más de 4.300 millones de personas en todo el mundo en estas plataformas. Una cifra que ha aumentado más del 3% con relación al último trimestre del 2021.

Es notorio la presencia de los baby boomers en redes. Son el segmento de mayor generación (y más rápido) en Facebook e Instagram. Además de tener un compromiso promedio en estas plataformas muy reconocidas.

Persona mayor utilizando un celular para conectarse a las redes sociales. (foto: central Informativa del adulto mayor)

Las redes sociales no solo son claves para los adolescentes y jóvenes

En cuanto a la adaptación, hay muchas personas de la generación ‘baby boomer’ que ha decidido optar por las redes sociales para expresar sus pensamientos, por diversión o incluso para hacerse más conocidos por un talento que muestran en la televisión.

Tal es el caso de Rosa Muñoz Delgado. Esta mujer de 70 años de edad ha sido reconocida por todo un país gracias a su participación en La Voz Senior Perú, un programa de televisión donde las personas que participan cantan y muestran su gran manejo escénico a unos jurados.

La Voz Senior Perú. (foto: Perú 21)

En ese sentido, Rosa tuvo que aprender a manejas redes sociales; como su cuenta de Instagram o su cuenta de YouTube, para también demostrarle a sus seguidores el talento que posee, además de pedir apoyo cada vez que participaba en el mencionado programa peruano.

“No ha sido fácil esta adaptación, debido a que los jóvenes son mas rápidos haciendo las cosas. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a la rapidez, a no dejar pasar ciertas cosas. Concretamente, nuestros nietos son los mejores profesores que podemos tener. Se nos vuelve mucho más fácil saber utilizar WhatsApp, Facebook, Instagram e incluso YouTube”, afirmó para Infobae Rosa Muñoz y agregó “antes, si uno quería aprender algo, tenia que ir por un libro. Hoy por hoy, todo se puede encontrar tanto en internet como en las redes sociales.”

Qué es un ‘influencer’ y cómo los baby boomers también pueden influenciar a las personas

Un influencer es alguien que tiene algún poder (de influencia) sobre un grupo de personas, como seguidores que se convierten en lectores o espectadores de todo lo que comparten, ya sean fotos, tweets o publicaciones en un blog; es decir, cualquier tipo de contenido digital.

Regularmente, es probable que las personas influyentes afecten a los hábitos de los consumidores de los seguidores. Entonces, si publica una foto que aparece con una ropa determinada, es posible que su comunidad se sienta motivada para obtenerla.

Pero actualmente las personas están acostumbradas a presenciar en las redes sociales a niños, jóvenes o incluso personas pertenecientes a la generación Z (que nacieron entre 1969 y 1980) siendo influencers. Pero, ¿y los baby boomers? ¿Pueden llegar a influenciar a un público definido?

La respuesta es sí. Tal y como sucede con las personas mayores de un hogar; que influencian de la mejor manera a sus hijos e incluso nietos, un influencer de la generación baby boomer puede tener un público que no necesariamente quiere ver marcas de ropa.

María Muñoz Delgado. (foto: La República)

Rosa Muñoz ha logrado influenciar de la manera más bonita y motivante a muchas personas en el Perú, tras su aparición en La Voz.

“Un día me llamó un chico a darme las gracias. Su madre estaba postrada en una cama, sin mover un dedo, triste, decaída, debido a que una de sus amigas habían fallecido por COVID-19. Cuando su madre me vio participar en el programa La Voz Senior Perú, inmediatamente dijo: si la señora está cumpliendo su sueño de ser artista a los 70 años, ahora yo también cumpliré el mio y me dedicaré a realizar manualidades”, cuenta Rosa.

Y no solo ha logrado influenciar a personas de su edad, sino también a niños. “Muchos niños se me han acercado en la calle, o incluso han venido a mi casa para darme las gracias, porque he sido una pieza fundamental en sus vidas para atreverse a cumplir sus sueños”, comenta Rosa y agrega “por ejemplo, uno me dijo que quería ser futbolista. Entonces, como yo logré pararme en un escenario a mis 70 años y cantar con un talento inigualable, él también podía presentarse a una academia de futbol para probar suerte y lograr su sueño. Actualmente, es jugador en las categorías de menores del Club Alianza Lima”.

Categoría de menores del Club Alianza Lima. (foto: ANDINA)

