La tienda de ropa de Amazon con probadores táctiles

Amazon Style, la primera tienda de ropa física de Jeff Bezos. (foto: GeekWire)

Amazon no solo quiere ser una tienda virtual, por lo que ha anunciado que abrirá una tienda de ropa en el mundo real a finales de este año.

Su nombre será Amazon Style, estará ubicado en el suburbio de Glendale, Los Ángeles y ofrecerá una experiencia de compra basada en herramientas tecnológicas.

Conozca los detalles de Amazon Style

Según la empresa, la tienda estará repleta de recursos digitales para realizar compras. Por ejemplo, las perchas tendrán un código QR que los clientes podrán escanear para ver la talla, el color o la disponibilidad de la prenda.

Adicionalmente, se utilizará la aplicación Amazon Shopping dentro de las instalaciones, donde las personas dejarán sus artículos en un probador y no será necesario salir a pedir más artículos, ya que estarán disponibles en la tienda.

Aplicación de Amazon Shopping. (foto: Amazon)

En caso de que el usuario no quiera probar los artículos, puede ser llevado al mostrador para recoger los artículos desde la aplicación. El proceso de pago también estará basado en tecnología, ya que la tienda admitirá Amazon One, un recurso que le permite pagar con la palma de su mano para verificar su identidad.

De acuerdo con el anuncio de la compañía, en esta tienda también usarán algoritmos de aprendizaje automático para personalizar la experiencia a través de recomendaciones en tiempo real para cada cliente, ya que al escanear los gestos donde muestra que un determinado artículo de llama la atención, mostrarán otros elementos relacionados que podrías estar interesado en.

También se menciona que los clientes pueden compartir información sobre su estilo con la aplicación y otros parámetros para recibir recomendaciones más específicas, incluso cuando hay ofertas disponibles.

Además, los artículos escaneados se guardarán para que la gente pueda revisarlos fuera de la tienda, reclamarlos en el probador y regresar solo para probar y comprar. Además, contará con pantallas táctiles para solicitar más ropa.

Pantalla táctil en Amazon Style. (foto: Amazon)

Qué elementos incluirá Amazon Style

La compañía dice que la tienda contará con ropa, zapatos y accesorios para hombres y mujeres de marcas conocidas y emergentes a precios que satisfarán a una amplia gama de compradores, y que la selección de artículos se actualizará periódicamente para que las personas descubran el producto.

Este concepto de tienda física no es nuevo en Amazon, pues incursiona en escena desde 2015, cuando abrió una librería. En 2017, adquirió la tienda de abarrotes de lujo Whole Foods por $13,700 millones y desde entonces ha lanzado varios formatos de experiencia en persona.

Whole Foods, propiedad de Amazon. (foto: Gestión)

Por otro lado, el mercado de la indumentaria es cada vez más importante para el negocio. Según datos de Wells Fargo, en marzo del año pasado, la empresa superó a Walmart para convertirse en el principal minorista de ropa de los Estados Unidos.

En este sentido, la empresa de servicios financieros estima que las ventas de ropa y calzado en Estados Unidos crecerán cerca de un 15% en 2022, alcanzando más de $41.000 millones, y estos sólidos resultados han contribuido a que la empresa abra más catálogos de ropa en su red, incluyendo una tienda de lujo.

Amazon. (foto: Philippe Wojazer/Reuters)

Videojuegos de Nintendo fueron los más vendidos en Amazon este 2021

De acuerdo con Amazon, los videojuegos que sus usuarios prefirieron comprar este 2021 en su plataforma fueron los de Nintendo, pues de un listado de 20, 19 fueron cartuchos físicos para Switch.

Según los datos de la tienda, el juego que ocupa el primer lugar es Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Detrás de este hay un listado de varios títulos exclusivos de Nintendo Switch o lanzados para la consola híbrida. Los títulos fueron:

1. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

2. Just Dance 2022 (Nintendo Switch)

3. Animal Crossing: New Horizons

4. Pokémon Diamante Brillante

5. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

6. Mario Party Superstars

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

10. Metroid Dread

19-11-2021 Pokémon Perla reluciente y Pokemon Diamante Brillante POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO

11. Pokémon Perla Reluciente

12. Super Mario Odyssey

13. New Pokémon Snap

14. Minecraft (Nintendo Switch)

15. Just Dance 2021 (Nintendo Switch)

16. Luigi’s Mansion 3

17. Super Mario Party

18. Carnival Games (Nintendo Switch)

19. Super Mario Bros. U Deluxe

20. NBA 2K22 (PS4)

