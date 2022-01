Adiós a los servicios gratuitos de G Suite: Google le obligará a pagar por Workspace

Servicios de G Suite. (foto: LaComparacion)

Google parece haber cambiado su estrategia hacia los servicios gratuitos y prueba de ello es lo que anunciaron hace unas horas los de Mountain View, tomando como ejemplo lo que hicieron el año pasado cuando desapareció todo el espacio gratuito que millones de personas tenían disponible en Google Fotos.

Ahora la protagonista es la antigua G Suite, que muchos recordarán como la heredera de Google Apps en su momento y proporcionaba acceso a todo el ecosistema de soluciones de trabajo empresarial, que con el tiempo acabó transformándose en Workspace. Bueno, 16 años después, los usuarios originales que obtuvieron el servicio gratis, ahora tendrán que pagar.

Cuándo llegará el momento de comenzar a pagar en Workspace

Google descontinuó esta versión gratuita de Google Apps en diciembre de 2012, hace diez años, pero los usuarios originales continuaron usando todas las herramientas sin gastar un centavo.

Esto terminará ahora ya que Google requerirá que tenga una suscripción para mantener el servicio el 1 de julio de 2022. Así que si se encuentra en esta situación, recuerda que, o cancela su suscripción , o tendrá que empezar a pagar un poco menos de USD$ 12 que cuesta el plan personal más económico de Workspace.

Correo de Google Workspace. (foto: El Español)

Si no se realiza el cambio a uno de los planes de pago, la empresa tiene dos opciones: modificar automáticamente o suspender la cuenta. Dicen: “si a 1 de mayo del 2022 no la has cambiado, Google cambiará automáticamente la suscripción de su organización por una recomendada”.

Esto implica que el gigante tecnológico decidirá por el usuario qué plan le conviene según el uso que haga del servicio y la cantidad de usuarios que tenga en su organización, ya sea una empresa o una escuela.

De lo contrario, puede proceder a cerrar su cuenta después de 60 días, en la que seguirá suspendida durante ese periodo. Durante dicho tiempo, todavía es posible recuperar la cuenta ingresando un método de pago.

De lo contrario, eventualmente se cerrará y ya no podrá acceder a los principales servicios de Google Workspace como Gmail, Calendar y Meet. Eso sí, el acceso a servicios adicionales de Google, como YouTube y Google Fotos, seguirá activo.

Logo de Google. (EPA/HAYOUNG JEON/Archivo)

Funcionará tanto para empresas como para cuentas personales, con excepciones

Además, tanto si es miembro de una organización como si es una cuenta personal que sigue utilizando esta solución gratuita creada en 2006, tendrá que confirmar cuáles de las cuatro fórmulas son válidas a las que se unirá antes del 1 de mayo, cuando las personas de Mountain View deben tener esta respuesta o serán seleccionados por el usuario.

Solo ciertas organizaciones con objetivos muy específicos pueden anular esta decisión de iniciar pagos. Dos ejemplos claros son las instituciones educativas y las organizaciones sin fines de lucro, que han estado usando esas viejas cuentas gratuitas de G Suite durante años. Todos los demás casos se verán obligados a someterse a pruebas el primero de julio.

Precios de Workspace en Europa. (foto: ComputerHoy)

Descuento por todo un año

Estos nuevos usuarios de Workspace se beneficiarán de las funciones empresariales y de estudio, según el modelo de pago que elijan. Actualmente en Europa los precios oscilan entre los 4,68 y los 15,60 euros al mes; pero según lo mencionado en el correo electrónico, estos clientes recibirán un descuento el primer año.

“La actualización de su edición gratuita heredada de G Suite a Google Workspace solo le llevará unos pocos pasos y no es perjudicial para sus usuarios finales. Para apoyarlo en esta transición, tendrá opciones de descuento durante 12 meses después del 1 de julio de 2022″, garantizan en el mensaje. Las tarifas de suscripción no comenzarán sino hasta el 1 de julio de 2022 y se pueden cambiar o cancelar a partir de entonces descargando todos los datos.

Por último, si tiene alguna duda sobre cómo funcionan estas antiguas cuentas de G Suite, Google ha abierto una página con un cuestionario completo y una hoja de respuestas donde solventará todas sus dudas, precisamente por si quiere conocer los detalles del proceso y traslado de su nuevo servicio.

