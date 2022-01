El Cybertruck de Tesla podría retrasarse

Foto de archivo. | Crédito: Tesla

Tras el icónico anuncio en 2019 por parte de Elon Musk, el Cybertruck de Tesla se ha convertido en una de las promesas más grandes de la compañía para los próximos años. Aunque inicialmente se suponía que la producción comenzaría en 2021, en agosto del año pasado se anunció que dicho evento se retrasaría a 2022; sin embargo, todo parece indicar que el futuro del vehículo es incierto.

El hecho fue descubierto originalmente por el medio especializado Mashable, que se dio con la noticia de que Tesla ha eliminado toda mención de 2022 del sitio web del Cybertruck, lo que podría significar un retraso importante para quienes quieran tener la camioneta eléctrica este año, pues según las páginas archivadas por el sitio Internet Archive, dicho cambio se registró desde mediados de diciembre.

Esta no es la única señal que preocupa, pues en octubre ya la compañía había eliminado cualquier información de precios (el cual era de 39.900 dólares cuando fue anunciado) o del modelo en octubre de 2021. Además, la compañía de automóviles eléctricos tomó la decisión de no contar con un equipo de relaciones públicas, por lo que no existe forma de confirmar la información.

Hasta el momento no se tiene ningún pronunciamiento oficial pues una de las últimas informaciones que se tenían era que Tesla produciría el Cybertruck en su fábrica de Austin, Texas, según las redes sociales del propio Musk, que al parecer se ha convertido en el único canal oficial para los anuncios relacionados a lo que él considera un ““transporte blindado de personal del futuro”.

El supuesto retraso representaría otra propuesta incumplida por parte del multimillonario, quien había anunciado taxis robotizados para 2020 o la conversión de los vehículos Tesla a totalmente autónomos para 2018.

A pesar de que se eliminó la información relacionada al Cybertruck, aún es posible realizar pedidos anticipados del vehículo con un depósito de 100 dólares.

Dicho retraso, aunque preocupante, puede deberse a varios factores. Muestra de ello está la pandemia por la que atraviesa el mundo y la escasez de chips y semiconductores que ha venido afectando a todos los fabricantes de autos.

Paralelo a esta situación, algunos competidores de Tesla han preferido aprovechar la situación y mover sus piezas para tratar de abarcar el mercado de los camiones eléctricos, como es el caso de Ford, que anunció que duplicará la producción de su F-150 Lighting y asegura que comenzará a enviarse en la primera mitad de 2022, caso parecido al de Rivian, una compañía que ya comenzó a enviar sus primeros modelos R1T a los clientes.

Después de un tiempo de desarrollo y producción, GM por fin sacó la Hummer EV 1 de la fábrica y empezará a llegar a las primeras personas que realizaron sus pedidos y aunque no especificó de quién se trataría el cliente inicial, está claro que dicha persona pagó el elevado precio de 110.295 dólares para probarla.

Este nuevo ‘supertruck’ eléctrico cuenta con 1.000 caballos de fuerza y una autonomía estimada de 529 kilómetros aproximadamente. Dentro de las características más importantes de la Hummer EV se encuentra la posibilidad de hacer “Crabwalk”, un motor que le permitirá a este camión conducir en diagonal gracias a la independencia de las ruedas traseras y delanteras.

Otro de las características más llamativas de este vehículo es su suspensión, pues esta permitirá que la camioneta pueda sortear grandes rocas; sin embargo, GM ha dicho que esta suspensión no vendrá con los modelos 2022 Edition 1, pero estará disponible a través de una actualización de software gratuita.

A pesar de que salió recientemente de la fábrica, actualmente el modelo Hummer EV Edition 1 se encuentra agotado. Otras versiones como la Hummer EV 3X están programadas para finales del próximo año con un costo de 99.995 dólares con una autonomía aproximada de 482 kilómetros y tres motores.

