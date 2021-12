Cuenta de Fortnite fue vendida en miles de dólares, así lo hicieron

Una cuenta de Fortnite fue vendida en miles de dólares (Foto: Fortnite)

En la lista de fin de año de eBay sobre los artículos exportados en México llamó la atención una cuenta de Fortnite, el popular videojuego de Battle Royale, que fue comprada en USD 10 mil dólares.

Resulta que durante este 2021 un mexicano logró hacerse de unos buenos dólares al vender su cuenta, gracias a que tenía el outfit Black Knight de la temporada dos del pase de batalla del 2017 de Fortnite.

De acuerdo con la Wiki del fandom de Fortnite, su descripción es: “El odioso flagelo de Wailing Woods”; su rareza es de tipo legendario y es del set Fort Knights que apareció en el pase de batalla de la temporada dos de hace cuatro años.

Sin embargo, no fue lo único que resultó interesante en la lista de cosas vendidas pues también, hubo algunos videojuegos viejos y cómics que fueron adquiridos a un buen precio. Estos fueron:

- Nintendo ‘Donkey Kong Competition’ + ‘Star Fox Super Weekend’ + ‘Exertainment’; vendida por más de USD 8,900 dólares.

- Paquete de 12 juegos de Nintendo 64 nuevos y sellados de ‘Mario Party 2′, ‘Goldeneye’, ‘Toy Story’ y más; vendida por más de USD 6,500 dólares.

- ‘Hagane the Final Conflict’ para SNES; vendida por más de USD 5,500 dólares.

- ‘Little Samson’ para NES; vendida por más de USD 5,400 dólares.

Además de estos videojuegos, también fueron comprados varios comics que ya con de colección. Estos fueron:

- Detective Comics #36 1940 The Batman Golden Age; vendida en más de USD 2,500 dólares.

- Werewolf By Night 32; vendida en más de USD 1,900 dólares.

- Paquete de 6 cómics de El Sorprendente Hombre Araña; vendida en más de USD 1,700 dólares.

- Action Comics #242 1966 edición brasileña; vendida en más de USD 1,200 dólares.

-Adam Legend of the Blue Marvel #1; vendida en más de USD 1,200 dólares.

Asimismo, las figurillas más vendidas desde México para el mundo, fueron:

- Figura Medicom Toy Bearbrick de Daft Punk; vendida en más de USD 3,900 dólares

- Star Wars Boba Fett Ledy Deckshead; vendida en más de USD 2,900 dólares

- Figuras de las Tortugas Ninja de 1993; vendida en más de USD 2,800 dólares

- Figuras Swarovski de Rex Chip & Dale, Rapunzzel, Buzz y Dory; vendida en más de USD 1,700 dólares

- Figura de T-Rex hembra de Jurassic Park; vendida en más de USD 1,600 dólares

El listado de eBay, señala que los países a los que mexicanos más vendieron productos este año fueron: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.

Los videojuegos más vendidos en Amazon

De acuerdo con Amazon, los videojuegos que sus usuarios prefirieron comprar este 2021 en su plataforma fueron los de Nintendo, pues de un listado de 20, 19 fueron cartuchos físicos para Switch.

Según los datos de la tienda, el juego que ocupa el primer lugar es Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Detrás de este hay un listado de varios títulos exclusivos de Nintendo Switch o lanzados para la consola híbrida.

Los títulos fueron:

1. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

2. Just Dance 2022 (Nintendo Switch)

3. Animal Crossing: New Horizons

4. Pokémon Diamante Brillante

5. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

6. Mario Party Superstars

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

10. Metroid Dread

12. Super Mario Odyssey

13. New Pokémon Snap

14. Minecraft (Nintendo Switch)

15. Just Dance 2021 (Nintendo Switch)

16. Luigi’s Mansion 3

17. Super Mario Party

18. Carnival Games (Nintendo Switch)

19. Super Mario Bros. U Deluxe

20. NBA 2K22 (PS4)

De tal modo, el único título para una consola diferente a la Nintendo Switch fue NBA 2K22.

