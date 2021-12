Especial | Las propuestas tecnológicas de los Gobiernos durante la pandemia en Latinoamérica

Página 2 de la plataforma 'Mi Vacuna'. Foto: Mi Vacuna.

Al conocerse los avances en la ciencia y la tecnología en el área de la salud con la pandemia actual, se identificó que la mayoría de los Gobiernos crearon plataformas digitales para informar, alertar, enseñar y acompañar a las personas en medio de los cambios que generó el Covid-19.

En este sentido, desde Infobae Argentina, Colombia, México y Perú, se identificaron esas estrategias que generaron los Gobiernos y que han sido de ayuda para muchos, no para todos, pues la conectividad también está representando un reto para los Estados.

Previamente en el texto COVID-19: los grandes desarrollos tecnológicos que cambiaron el rumbo de la pandemia, se identificaron los cambios, pero a continuación, explicamos en detalle las plataformas creadas:

Argentina

En Argentina, la app “clave” para poder atravesar la pandemia con permisos del Estado es Cuidar, en donde se puede generar el pase sanitario y otros tipo de certificados para transitar dentro del país (sobre todo ahora, con el éxodo turístico de las vacaciones de verano). Para usarla, los ciudadanos argentinos deben registrarse con su DNI (documento nacional de identidad) y el número de trámite del mismo.

Por otro lado, hay otra app oficial, que se llama Mi Argentina, enfocada en tareas que no se pueden gestionar a través de Cuidar (que ha tenido su foco desde el principio en la pandemia de Covid-19). En el caso de este software, se pueden realizar trámites de varios documentos como pasaporte, DNI, para tener la versión del DNI y licencia de conducir de forma digital.

Sin embargo, el 32 % de los hogares de la Argentina no cuenta con conectividad fija a internet.

Según datos de CABASE (Cámara Argentina de internet) la Ciudad de Buenos Aires es la localidad con mayor penetración de accesos fijos a internet, con 108 accesos por cada 100 hogares, mientras que la provincia de Formosa apenas alcanza los 32 accesos, dejando en evidencia una gran disparidad regional en materia de penetración en el país.

Colombia

Con el fin de que los ciudadanos le hicieran un mayor seguimiento a la vacunación, el Gobierno de Colombia lanzó el sitio web ‘Mi Vacuna’, a través del mismo las personas pueden consultar su nivel de prioridad para las diferentes etapas de vacunación y postularse en caso de no estar de acuerdo con la etapa asignada.

Dicha plataforma también permite descargar los certificados de vacunación y resultados de las pruebas covid-19. Por otro lado, el Gobierno decidió lanzar la aplicación gratuita ‘CoronApp’ donde los usuarios pueden conocer en tiempo real cuáles son las zonas más afectadas por el covid-19 y además, saber si hay personas cercanas a su círculo con un diagnóstico positivo.

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Paresh Dave

En materia de conectividad, según el último informe del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, sobre el segundo trimestre de 2021 se registraron 8.22 millones accesos fijos a internet mientras que el internet móvil representó una cifra de 33.8 millones de accesos, siendo la tecnología 4G la mayoritaria con un 77.2 % seguido de la tecnología 3G y 2G con un 19.8 % y 3 %, respectivamente.

México

En cuestión de meses, al inicio de la pandemia, el Gobierno creó la asistente virtual Susana Distancia que a través de un número de WhatsApp ayuda a las personas a tener un autodiagnóstico y brinda información sobre el Covid-19.

Más tarde, conforme fue avanzando la crisis sanitaria habilitó al asistente virtual Dr. Armando Vaccuno, el cual tiene un sistema similar al de Susana Distancia que da información sobre el virus SARS-CoV-2 y entrega el certificado de vacunación.

Así mismo, implementó el sitio https://coronavirus.gob.mx/ en el que las personas pueden encontrar información sobre la enfermedad, respuestas a preguntas comunes, los informes diarios de la Secretaría de Salud, entre otras cosas. También, se encuentra el sitio Mi Vacuna que se lanzó cuando comenzó la vacunación masiva para que las personas se registraran en línea y pudieran acudir con cita a la inoculación a un punto cercano de su domicilio.

La asistente virtual Susana Distancia junto al Dr. Armando Vaccuno dieron información a la población (Foto: SSA)

Con la apertura de actividades económicas se estableció que los restaurantes tuvieran menús con códigos QR. En la Ciudad de México, los habitantes debían ingresar un código QR cada que ingresaban a un comercio o transporte público para ayudar a romper y detectar cadenas de contagio.

No obstante, no en todos los estados se implementó la última estrategia, además, muchos no pudieron acceder a los asistentes virtuales por falta de conectividad.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el acceso a internet móvil hasta septiembre de este año fue de 112.4 millones, es decir 89 líneas por cada 100 habitantes; en servicio fijo hubo 23.5 millones lo que significa 67 de cada 100 hogares tuvo internet en casa. La mayoría (83 %) cuenta con red 4G y apenas este diciembre se celebró la primera sesión del comité que llevará al país la implementación del 5G.

Perú

Como parte de una nueva estrategia para llevar un orden de la vacunación en Perú, las autoridades de salud lanzaron el sitio web Pongo el hombro, en el que se pueden conocer los detalles de la vacunación únicamente ingresando el documento de identidad (DNI). Tras completar los campos y aceptar las condiciones de privacidad, en el sitio web aparecen el nombre de la persona, la fecha y la hora asignada para la vacunación.

Asimismo, la pandemia atacó de manera agresiva a los peruanos, y por ello la IAFAS Seguro Integral de Salud (SIS) desarrolló el aplicativo móvil SIS: Asegúrate e infórmate. Esta app permite a todas las personas realizar su afiliación al Sistema Integral de Salud en línea, sin salir del hogar y desde cualquier zona del país, así como tener la posibilidad de saber si cuenta con un seguro de salud SIS, y de conocer el plan de seguro.

Sitio web Pongo el hombro. (foto: Gobierno del Perú)

Para acceder a estos servicios se debe tener en cuenta la conectividad. Según Osiptel, el regulador de las Telecomunicaciones, el Perú reportó un total de 2.84 millones de conexiones al servicio de internet fijo al finalizar el cuarto trimestre del 2021, lo que significó un incremento del 16.9 % con respecto al mismo periodo en el 2020.

Asimismo, el 70.3 % de la población de Perú a partir de los seis años de edad cuenta con acceso a internet. Por último, Osipitel indicó que Entel elevó su velocidad promedio 4G a 11.14 Mbps y se mantuvo como una de las compañías con mejores resultados mensuales, mientras que Claro (10.88 Mbps), Movistar (10.22 Mbps) y Bitel (6.82 Mbps) disminuyeron ligeramente su desempeño promedio sin variar su posición respecto a octubre de 2021.

Si bien todos los gobiernos implementaron estrategias virtuales para ayudar a la población a acceder a servicios sanitarios, ayudando a mitigar contagios, aún queda un gran paso que dar en materia de conectividad en los cuatro países mencionados. Una conectividad para todos evitaría una mayor segregación en el área de la tecnología.

