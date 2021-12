El truco para acceder al catálogo oculto de Netflix

Categorías ocultas de la biblioteca de Netflix (Foto: Unocero)

Netflix tiene un amplio catálogo de películas y series, aunque en el inicio casi siempre estén los mismo títulos, hay muchísimos más que la plataforma oculta y a los puede acceder a ellos con unos simples clics.

Lo anterior ocurre porque la plataforma usa un algoritmo que recomienda títulos apropiados al perfil del usuario para que, por ejemplo, no tenga películas infantiles junto a series de criminales y documentales de pesca en su inicio, cuando se interesa en películas de acción.

De ese modo, el servicio de streaming termina por ocultar gran parte de su biblioteca, ya que considera que esas películas o series no son de interés del cliente. No obstante, no significa que estén restringidos, por lo que se sigue pudiendo acceder a este “catálogo oculto”.

Como se mencionó, están dentro de Netflix, por lo que solo se requiere de unos cuántos clics para ver la biblioteca completa. Con suerte, el algoritmo estará equivocado y habrá cosas que el usuario encontrará de su agrado.

(Foto: Netflix)

Para hacerlo primero se debe acceder a la cuenta de Netflix desde un navegador web, pues la opción no está disponible en la aplicación para celulares y tablets ni para televisores.

-En el buscador debe escribir “Netflix Category Lookup” o ingresar a este enlace: https://netflix-category-lookup.netlify.app/

-Una vez dentro verá que aparecen todas las categorías de la biblioteca

A partir de ahí todo lo que sigue depende de la capacidad del usuario para navegar y tener paciencia revisando la amplia variedad de opciones (21), entre las que destacan:

-Cult Movies

-Bollywood Movies

-ForeignMovies

-Faith and Spirituality

-Indepent Movies

-Music

-Westerns

Más del 80% de latinoamericanos paga por servicios como Netflix, HBO Max y Amazon Prime (Foto: Agencia Andina)

Es de apuntar que las categorías y el sitio aparecen en inglés, no obstante, cuando se selecciona una se abre automáticamente otra pestaña con las opciones disponibles en español.

Aunque se trata de una opción que no tiene nada de nuevo, puede servir a quienes están cansados de que Netflix siempre les recomiende lo mismo, aún eligiendo la opción aleatoria. Además, aunque solo se puede acceder a ella desde el navegador se pueden guardar las películas de interés añadiéndolas a la lista y así poderlas ver más tarde en la televisión.

Una marea de series live-action en Netflix

Tras el reciente estreno –y cancelación– de Cowboy Bebop, los espectadores cada vez más pierden la fe en las producciones en carne y hueso basadas en historias animadas. Son muy pocos casos ejemplares de este tipo de adaptaciones que hayan tenido un gran éxito en la pequeña y gran pantalla. Quizás, una de las más notables en los últimos años es Alice in Borderland, creada con base al manga homónimo para el catálogo de Netflix.

Cowboy Bebop Live Action (Foto: Netflix)

El siguiente proyecto en ver la luz será One Piece, en el que los piratas del Sombrero de paja cobrarán vida a través de intérpretes de diferentes etnias, según lo que imaginó el mangaka Eiichiro Oda cuando creó su más grande obra. No hay más indicios sobre cómo se plasmarán los episodios, pero los productores se han comprometido con mantener la esencia del anime a todo nivel.

Sobre la adaptación de Avatar: la leyenda de Aang tampoco se saben demasiados detalles acerca de su desarrollo, pero el cast elegido ha sido bien recibido por el público que ya sufrió una gran decepción con la película El último maestro del aire, dirigida por M. Night Shyamalan, y protagonizada por Noah Ringer, Nicola Peltz, Jackson Rathbone y Dev Patel. Se espera que la nueva versión de Netflix pueda estrenarse entre 2022 y 2023.

SEGUIR LEYENDO: