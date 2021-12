Así puede evitar que ciberatacantes roben sus cuentas en plataformas streaming

Netflix, Primer Video, HBO y Disney+. (foto: ViniloBlog)

En los últimos meses, el consumo de contenido en las plataformas de transmisión ha batido récords. Más de 80% latinoamericanos pagan por servicios como Netflix, HBO Max y Amazon Prime; y el 60% tiene suscripciones a plataformas como Spotify, YouTube Music o SoundCloud, según una encuesta de la firma de ciberseguridad Kaspersky. La popularidad de estos servicios de entretenimiento los ha convertido en un objetivo para los ciberdelincuentes.

Si bien hay muchas personas que no creen que puedan ser víctimas de un ciberdelito, según un estudio de Kaspersky, lo cierto es que los usuarios de plataformas de streaming pueden quedar vulnerables, ya que suscribirse a estos servicios implica registrar datos financieros, como números de tarjetas de crédito y contraseñas.

Cómo hacen los hackers para robar información en las plataformas streaming

Aprovechando el hecho de que la información financiera se almacena en aplicaciones en los teléfonos de los usuarios, los ciberdelincuentes llevan a cabo campañas masivas de fraude en estas plataformas.

Una de las tácticas más comunes es utilizar páginas falsas que parecen ser sitios oficiales. De esta manera, pueden robar datos de tarjetas de crédito o instalar malware en el dispositivo que roba la información bancaria de la víctima.

Una persona utiliza un ordenador portátil, en una fotografía de archivo. EFE/Sascha Steinbach

Los ciberdelincuentes también aprovechan el lanzamiento de series o películas populares para realizar campañas fraudulentas. Cuanta más atención atraiga un sitio web, mayor será el número de víctimas. Así lo demostró un informe de Kaspersky, que analizó 31 series populares y confirmó que en 2019, por ejemplo, Game of Thrones fue la serie más utilizada para el ciberdelito.

Según el último informe de este año de la empresa de ciberseguridad, las series más utilizadas en ciber fraudes son The Mandalorian y Heat Heist. El estudio también identificó estafas en línea disfrazadas de nominados al Globo de Oro, los Premios Oscar y lanzamientos recientes como Black Widow y No Time to Die.

Scarlett Johansson en Black Window. (foto: Music Mundial)

Claves para prevenir ser hackeado en plataformas de streaming

Si desea entretenimiento seguro en Netflix, Amazon Prime, HBO Max u otra plataforma, siga estas 3 recomendaciones proporcionadas por expertos en ciberseguridad para protegerse de las tácticas más comunes:

1. Tenga cuidado con el robo de su cuenta

Los ciberdelincuentes no solo buscan robar información financiera de las plataformas de transmisión, sino que también roban las credenciales de las cuentas para venderlas.

Para evitar esta situación, verifique las opciones de privacidad y seguridad de todas sus aplicaciones. Además, no olvide crear una contraseña compleja, larga y segura.

2. Cuidado con las películas que se estrenen

Durante el lanzamiento de una serie, película o videojuego, los expertos recomiendan revisar los enlaces de sitios web desconocidos que brindan acceso a este contenido, ya que es uno de los trucos fraudulentos más comunes para robar información de tarjetas de crédito.

3. No utilice contenido pirateado

El mayor riesgo de fraude en línea proviene del consumo de contenido pirateado. En Latinoamérica, muchas personas admitieron haber deshabilitado la opción de seguridad en sus teléfonos móviles una o más veces para poder seguir descargando aplicaciones pirateadas. Con el reciente lanzamiento de la nueva película de Spider-Man, la tentación podría poner en peligro su dispositivo.

“Mientras no cambie esta cultura del uso de software no autorizado seguiremos facilitando el trabajo del ciberdelincuente en línea”, mencionó Fabiano Tricarico, director de Consumo para América Latina en Kaspersky.

Kaspersky. (foto: MuyCanal)

Para comprar online, ESET recomienda lo siguiente:

- Evitar ingresar datos confidenciales: debido a los muchos riesgos asociados a las redes Wi-Fi públicas, lo mejor es reservar cierta información personal como método de pago. Si a pesar de estas recomendaciones aún desea comprar conectándose a una red publica, es fundamental que utilice una red privada virtual (VPN) al conectarse para proteger su tráfico y realizar compras de forma segura.

- Conexión segura: lo primero que debe tener en cuenta al comprar en línea es utilizar una conexión a Internet segura. Es mejor limitar sus compras en línea a conexiones a Internet familiares o propias, ya sea en datos móviles o en la red Wi-Fi de su hogar.

- Dispositivo seguro: dado que las compras se pueden realizar desde un teléfono inteligente, es fundamental garantizar la seguridad. Sin embargo, una gran cantidad de personas todavía piensa en su teléfono inteligente como solo un teléfono y no como un dispositivo de mano que llevan consigo todos los días y lo usan para todo tipo de trabajo. De esta forma, asegúrese que cada apartado de sus dispositivos (tablets, computadoras portátiles y celulares) tengan una clave para no poner en riesgo información valiosa.

SEGUIR LEYENDO: