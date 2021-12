Los 8 errores comunes que degradan la batería de su iPhone

Conozca los errores más comunes que hace para desgastar la batería de su iPhone, y cómo prevenirlo. (foto: Hablando de Manzanas)

Obtener la máxima duración de la batería del iPhone hoy en día es más importante que nunca. Usamos un smartphone para pagar, para mantenernos conectados tanto con amigos como en el trabajo, por lo que es esencial llevarlo siempre en nuestro bolsillo o cartera. Por eso, Infobae ha recopilado 8 errores que son muy fáciles de evitar, que consumen o degradan la calidad de la batería de su iPhone.

Hay innumerables formas de usar un iPhone, pero que varias degradan la batería mucho más rápido de lo habitual. Muchas de estas costumbres tenían sentido hace unos años y eran “permitidas”, como por ejemplo cerrar aplicaciones en la multitarea, pero con las actualizaciones y desarrollos tecnológicos, se han vuelto contraproducentes.

De la larga lista de pequeñas cosas que conducen a un mantenimiento deficiente de la batería, hemos elegido ocho. Pero, los dividiremos en errores que agotan (o consumen) nuestra batería en el día a día, y errores que reducen el tiempo de vida (o degradan) de nuestra batería.

Cuatro errores que consumen en exceso la batería

Por supuesto, el consumo excesivo ya es sinónimo de degradación, pero existe una gran diferencia y es clave. Así que comencemos con algunos malos hábitos que pueden agotar la batería de manera muy rápida en el uso que le damos a nuestro iPhone diariamente:

1. Cerrar aplicaciones: puede parecer contradictorio, pero cerrar la aplicación gasta la batería de nuestro iPhone. La razón es muy simple, el sistema guarda una gran parte de la ejecución de la aplicación en la memoria. Por ello, cerrar la app obliga al dispositivo a gastar energía para liberar memoria y, lo más importante, consume batería para restaurarla desde la memoria al iniciar nuevamente la aplicación.

Así puede evitarlo: es sencillo. Simplemente deje de cerrar por completo las aplicaciones.

2. Uso de aplicaciones que consumen demasiado: no todas las aplicaciones son iguales. Hay personas que por falta de optimización o por su gran complejidad consumen excesiva batería. Podemos comprobar cuáles son en Ajustes > Batería.

Así puede evitarlo: Deje de utilizar estas aplicaciones o por lo menos, busque alternativas para determinadas tareas que no consuman tanta batería. En el caso de las redes sociales, solo tendrá que llevar un monitoreo para saber que app se lleva la mayor parte de la energía de su iPhone y así reducir el tiempo de uso.

Mostrar actividad de las aplicaciones que más consumo tienen en su iPhone. (foto: tuexpertomovil)

3. No utiliza el modo de bajo consumo: Con este modo activado, el consumo de iPhone se reducirá significativamente. No usarlo cuando se recomienda acortará la vida útil de la batería.

Así puede evitarlo: lo activamos tan pronto como encontramos que la batería no podrá aguantar hasta la próxima carga, pero especialmente si el iPhone cae por debajo del 20 o 10%.

4. No utiliza el brillo automático: el brillo automático de nuestro iPhone ajusta la intensidad para adaptarse a las condiciones ambientales. No necesita un brillo de 100% en casi la oscuridad, pero es necesario cuando está bajo la luz solar directa; de lo contrario, no verá la pantalla. Desactivar el brillo automático genera un consumo adicional de batería.

Así puede evitarlo: habilitamos el brillo automático en Configuración > General > Accesibilidad > Ajustes de visualización > Brillo automático.

Activar brillo automático en iPhone. (foto: Trucos.com)

Cuatro errores que degradan en exceso la batería

Después de completar esta primera sección, pasemos al apartado de calidad de la batería. Como se mencionó anteriormente, el mismo consumo conlleva una degradación de la calidad, pero también hay algunos hábitos que realmente deberíamos evitar a toda costa para mantener la salud de nuestra batería en buen estado. A continuación, los errores más comunes:

1. Calentamiento excesivo de la batería: usar o dejar el iPhone a la luz solar directa, dentro de un automóvil, o ejecutar aplicaciones que realmente puede quemar el teléfono al contacto, degrada la batería a un ritmo muy alto y también es un riesgo para el dispositivo.

Así puede evitarlo: no dejes su iPhone al sol. Si nota que hace demasiado calor, lo apagamos y lo dejamos enfriar. Y, sobre todo, nunca deje su iPhone al sol en un automóvil en verano.

Temperatura ideal para iPhone. (Banana Computer)

2. Cargar el iPhone a cada rato: Este es un error menos común, pero su impacto hace que lo mencionemos. Conectar su iPhone las 24 horas del día degrada la batería. Y es que, el iPhone tiene muchas protecciones al respecto, como una carga optimizada que podemos cargar de la noche a la mañana o mecanismos internos para que no sea 100% permanente,.

Así puede evitarlo: desenchúfelo y utilícelo hasta que la batería deba cargarse.

3. Cumplir ciclos gastando la batería: la idea de tener que esperar a que la batería se descargue y luego volver a cargarla o permanecer entre el 20% y el 80% no tiene mucho sentido en los iPhones actuales. Al final, sufrirá un mayor consumo que con el uso normal del iPhone.

Así puede evitarlo: cargue su iPhone solo cuando lo necesita, o durante la noche, así dejaría que el mismo sistema se encargue de todo. Y lo más importante, nunca deje su iPhone al 0% durante más de uno o dos días.

Ciclo de carga iPhone. (foto: La Manzana Mordida)

4. Si es necesario, cambie la batería: este es el último recurso que puede tener. Cuando la batería de su iPhone se degrada excesivamente, es mejor reemplazarla por una nueva. Una batería dañada siempre es un riesgo.

Así puede evitarlo: Considere reemplazar la batería si se degrada excesivamente; es decir, si la salud de la batería es menor al 80%.

Para ver la salud de batería de su iPhone haga lo siguiente: Configuraciones > Batería > Condición (foto: Cinco Días - EL PAÍS)

