Conozca los robots que ahora llevan comida y paquetes sin compañía de humanos

Robot autónomo de Glovo. (foto: Perú Retail)

Con el fin de adaptar plenamente las empresas de reparto en España sujetas a la nueva ‘ley del conductor’, la empresa que reúne la mayor cuota de mercado se ha lanzado a probar un nuevo modelo de reparto. Gracias a un robot para transportar el paquete, Glovo pidió permiso al Ayuntamiento de Madrid para probar su nueva herramienta que puede viajar por la calle como si fuera un carro controlado desde lejos.

Imagínese que es domingo y no le apetece cocinar. Entonces, pide servicio a domicilio. Después de 30 minutos aproximadamente, un repartidor llega a su hogar pero el sonido que hace, no es el habitual. Entonces al momento de abrir la puerta, se encuentra con un pequeño robot que pasea por las calles siendo controlado desde una oficina remota. Este es el nuevo sistema que estará probando Glovo, para ver cuál podría ser su implementación real en el corto plazo.

Esta implementación es posible con la asociación de Goggo Network, empresa de vehículos autónomos, que ha visto en la nueva normativa madrileña para facilitar el desarrollo de estos pequeños robos inteligentes, la oportunidad de relanzar un vehículo a control remoto que transporta paquetes de hogar en hogar.

Así funciona el pequeño robot de Glovo

El vehículo autónomo de Glovo es un vehículo eléctrico y pequeñ de unos 80 cm x 80 cm de largo y 40 de ancho, que pesa aproximadamente 40 kg y viaja a una velocidad de 5 km por hora. Solo funcionará en zonas peatonales y su radio de actuación será de un kilómetro a la redonda.

Como explicaron sus impulsores, para los usuarios de Glovo casi no habrá cambios. Realizará su pedido y podrá rastrearlo a través de la aplicación como de costumbre. Al llegar a su puerta, el cliente recibirá una notificación y podrá salir a recoger su artículo y/o comida. El sistema que permitirá el acceso al interior del robot aún no se ha especificado.

Vehículo autónomo de Glovo. (foto: Perú Retail)

Los vehículos autónomos se probarán en un entorno seguro durante un tiempo antes de ser puestos en las calles de Madrid. Asimismo, será monitoreado por humanos para no representar un peligro para los transeúntes. Glovo ha indicado que la primera zona en la que operará este robot será el barrio de Salamanca de la capital española.

Glovo será el primer servicio de estas características que funcione de forma eficaz en España, aunque no es el primer proyecto de estas características que se presenta en el país europeo. Y es que, Just Eat ya anunció un coche similar en 2020, pero no hasta la fecha no se ha dado el lanzamiento oficial en las calles de España.

Por otro lado, en Estados Unidos, Reino Unido o China, estos robots autónomos ya son visibles en las calles.

Wolongyihao, el primer robot autónomo que entrega paquetes en China. (foto: Depositphotos)

Madrid Futuro desea implementar dos vehículos autónomos más

El robot repartidor de Glovo se presentó en la capital española junto con otros tres vehículos autónomos gracias a Madrid Futuro. También vale la pena señalar que los camiones de comida (food trucks) autónomo serán posibles gracias Goggo Network, debido a su impacto en la movilidad urbana y los usuarios.

Este auto actuará como una especie de máquina expendedora de productos confeccionados que se trasladará de forma independiente a diferentes puntos de Madrid para vender cosas en él. Los usuarios podrán acceder a él, realizar pedidos, pagar con tarjeta de crédito y así, obtener su comida.

Cuando se agote el stock, el robot automáticamente se dirigirá a los restaurantes cercanos para realizar compras, y cuando la batería esté baja, se dirigirá al estacionamiento para ser cargado por su cuenta. Comenzará a circular por las calles de Madrid a partir de 2022.

También se ha introducido un dron logístico cuya finalidad exacta no se ha determinado, destacando solo que busca la movilidad en un ecosistema utilizando un eVTOL (vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje en vertical) en Madrid y servirá para estudiar tanto el transporte de mercancías como de pasajeros en la capital española utilizando este tipo de dron.

