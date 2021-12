Probamos el iPad mini: conozca lo bueno y lo malo de este dispositivo Apple

iPad mini 2021. (foto: Autoridad Android)

Han pasado aproximadamente nueve años desde que se lanzó el primer iPad mini (2012), donde el nombre “mini” salió por primera vez del enfoque convencional del mundo iPod y Mac, para finalmente vivir en la generación de tablets que apenas dos años antes, había lanzado el iPad original.

El iPad mini de Apple ha cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, hasta el lanzamiento del iPad mini 6 en 2021 se vio una mejora impresionante en el diseño.

Ficha técnica

Ficha técnica del iPad mini. (foto: Apple)

<b>Lo bueno</b>

Diseño

En cuanto vemos este iPad mini, entendemos que no es un dispositivo dirigido a todos los usuarios, pues se caracteriza por su reducido tamaño.

- Altura: 19,54 centímetros

- Anchura: 13,48 centímetros

- Grosor: 0,63 centímetros

Efectivamente, una de las ventajas de este iPad es que cabe cómodamente en una mano. Esto no está diseñado para usarse de esta manera, ya que incluso las personas con manos grandes lo encontrarán difícil, pero con la palma abierta es posible un agarre perfecto. De hecho, es un poco más voluminoso que el iPhone 13 Pro Max, por ejemplo.

Textura del iPad mini. (foto: Neus.tv)

Botón Touch ID

Este nuevo iPad mini tiene el mismo botón Touch ID que el iPad Air (2020), que utiliza Secure Enclave de segunda generación para acelerar la decodificación de huellas dactilares. Es rápido y en la configuración piden la huella en dos lugares distintos para desbloquearlo dependiendo de cómo esté la pantalla si vertical u horizontal.

Touch ID de iPad mini. (foto: El País)

Batería con aplicaciones básicas

En la prueba realizada se tuvo 13 horas y 27 minutos exactos de trabajo con la pantalla encendida (con brillo entre 50 % y 60 %), lo que permitió su uso casi todo el día. Por supuesto, con notificaciones y todo encendido (Bluetooth, WiFi).

Por otro lado, se utilizó la edición de vídeo de forma extensiva, como también utilizamos la mayor parte del tiempo para los juegos en 3D. En este caso, el rango de la batería puede variar.

Chip A15

El tan esperado chip A15 apareció en el iPad mini como una evolución natural del A14. En el día a día, el chip A15 es más que suficiente para las tareas diarias y se maneja con facilidad en la edición de video o fotos, especialmente rápido en estas dos últimas tareas.

En cuanto a juegos, el iPad mini funciona de manera correcta . Fortnite, por ejemplo, se desarrolla bien teniendo en cuenta el tamaño de la pantalla. Y, si conectamos un controlador desde cualquier panel de control que tenga con el, la experiencia se vuelve mayor.

Jugando Fortnite en iPad mini. (foto: ComputerHoy)

<b>Lo negativo</b>

Brillo de la pantalla

Este nuevo monitor tiene un brillo de 500 nits. Si bien se ve bien en muchas condiciones de luz ambiental, no rinde con la misma calidad si se usa en lugares con demasiada luz natural. Es válido escribir esto porque para muchos se tornará fastidioso trabajar así.

Compatibilidad con teclado oficial de Apple

Este iPad mini puede conectarse con todo tipo de dispositivos Bluetooth como teclados, ratones o auriculares. Aunque, debe tener en cuenta que no es compatible con teclados oficiales de Apple como el Smart Keyboard y también el Magic Keyboard.

Apple no quiere hacer versiones “mini” de estos accesorios y no lo hará en el futuro porque no tiene un Smart Connector, que es el puerto para el que se utilizarán.

Puerto USB-C y conectividad a pantallas externas

También trae USB-C dejando atrás generaciones con el conector Lightning. Si recuerda, durante la conferencia de presentación del dispositivo, se pudo apreciar cómo un médico conectó una máquina de ultrasonido para ver cómodamente las imágenes del examen en un iPad mini.

Esta versatilidad es útil en cámaras externas, dispositivos de almacenamiento o controles de videojuegos. Pero, en el tema de la conectividad se limita mucho. Y es que, solo se puede duplicar la pantalla en determinadas aplicaciones, pero como no es un puerto Thunderbolt 3, no pudimos conectar varios dispositivos.

Duración de batería usando contenido multimedia

Si está buscando una computadora desde la que pueda disfrutar de contenido multimedia durante horas, es posible que esta no sea la adecuada. No porque no pueda, tiene mucho potencial en ese sentido como dijimos anteriormente; pero, puede reducirse a largo plazo. Para algo esporádico o por unas horas al día, está bien. Pero si es un uso intensivo en ese sentido, no es la mejor opción.

Conclusiones generales

Conceptualmente, este iPad mini permite tener una serie de usos en los que un iPad tradicional no se puede utilizar de forma natural. Además, los modelos comienzan en 64GB y llegan hasta 256 GB en cuatro esquemas de color: gris espacial (el modelo de esta revisión), rosa, violeta y blanco estilo “hueso”.

Si está buscando un iPad discreto que sea cómodo de llevar pero que no comprometa la potencia, esta es una opción.

Ahora depende de cada consumidor evaluar si el alto precio y las características que ofrece conducen a una decisión de compra que sea consecuente con sus necesidades.

Tenga en cuenta puntos negativos como la compatibilidad con un teclado oficial de Apple o que únicamente tiene dos opciones de almacenamiento (64 y 256 GB), siendo ahí donde deberá valorar si el resto de cosas buenas que le aporta valen o no la pena para su compra definitiva.

SEGUIR LEYENDO: