El nuevo videojuego inspirado en Dragon Ball

Foto de archivo. | Crédito: Bandai Namco

La icónica historia de Akira Toriyama nos ha regalado un número considerable de adaptaciones al anime y también en la pantalla grande; sin embargo, hay que reconocer que el paso por el mundo de los videojuegos tampoco ha sido por lo bajo, pues Dragon Ball cuenta con numerosos títulos de pelea y aventuras para casi todas las consolas, generando experiencias positivas y negativas a lo largo de los años; no obstante, el último juego de esta saga propone una jugabilidad que se separa de los combates tradicionales, pues ‘Dragon Ball: The Breakers’ propone unas mecánicas diferentes a lo que nos tenían acostumbrados.

‘Dragon Ball: The Breakers’ estrenó beta cerrada este fin de semana, donde un grupo reducido de jugadores tuvo la oportunidad de jugar y conocer las dinámicas de juego. Más allá de los combates, el título propone un juego de supervivencia, donde un equipo de siete personas sin poderes deberá trabajar en equipo para escapar de uno de los grandes villanos de la serie, el cual será controlado por otro jugador, es así como el juego nos propone partidas de 7 vs 1.

En los adelantos mostrados por algunas comunidades de juego se puede evidenciar cómo los ‘ciudadanos’ tendrán que cumplir una serie de objetivos a lo largo de mapa con el fin de reparar una máquina del tiempo y de esta manera huir del villano, por otro lado, el jugador contrario tendrá la misión de evitar que los supervivientes huyan, pues este personaje sí contará con poderes y tendrá la capacidad de ir evolucionando a medida que la partida avanza y este va adquiriendo más poderes.

A pesar de que parece desequilibrado, pues los villanos cuentan con más velocidad y poderes, la gracia del juego consiste en las posibilidades que tienen los supervivientes de contrarrestar ese desbalance, pues estos contarán con objetos que les permitirán moverse más rápido por el mapa, ocultarse e incluso noquear momentáneamente al villano, por lo que el trabajo en equipo no es opcional, es decir, se necesitará la ayuda de todos los integrantes para recuperar las partes de la máquina del tiempo.

Como otro tipo de mecánicas interesantes, los jugadores también tendrán la oportunidad de reunir las esferas del dragón y así vencer al villano; sin embargo, esta dinámica paralela resulta más complicada por lo que escapar a través de la máquina del tiempo será siempre la primera opción. Adicional a lo anterior, aunque no está la presencia directa de los grandes Sayayín como Gokú, Vegeta, Gohan y los demás, algunos de estos podrán ser invocados al reunir suficiente energía, lo que le permite al jugador cambiar de forma por un breve momento y obtener los poderes necesarios para huir en medio de una situación desesperada o incluso plantarle cara al villano por un instante.

El apartado del mapa también es digno de destacar, pues reúne importantes elementos que hemos visto en el anime en un campo amplio donde se llevarán a cabo las partidas, un escenario que aporta una dosis de nostalgia para los fanáticos del ‘Dragon World’.

Por último, cabe destacar que con la ausencia de los héroes icónicos de la saga, quienes brillarán por su protagonismo serán los villanos, pues quien juegue como uno de estos tendrá la posibilidad de encarnar a Cell, Freezer, entre otros, además, cada uno contará con habilidades y poderes únicos y su propia capacidad de evolución que pondrá las cosas más difíciles para los supervivientes conforme pase el tiempo de la partida.

Aunque no hay fecha de lanzamiento oficial para ‘Dragon Ball: The Breakers’ (pues solo se sabe que será en 2022) todo parece indicar que con esta beta cerrada Bandai Namco quiso mostrar un poco lo que quería ofrecer este título que se aleja del género de combates y que bebe de la jugabilidad de otros videojuegos como ‘Dead by Daylight’, desarrollado por Behaviour Interactive en el que un grupo de supervivientes tiene que sobrevivir a la presencia de algunos de los asesinos más icónicos de las películas, series y hasta de otros videojuegos.

SEGUIR LEYENDO: