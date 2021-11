Así puede configurar su privacidad en Android 12 para estar protegido al máximo

11-06-2021 Teléfonos móviles con interfaz de la beta de Android 12 POLITICA GOOGLE

La privacidad es uno de los temas más controvertidos y delicados en la actualidad, especialmente en sistemas operativos populares como Android o Windows. En esta oportunidad, podrá conocer todas las opciones que puede cambiar en su smartphone, y dependerá de usted decidir qué cambiar dependiendo de cuánta privacidad desee.

El nuevo sistema operativo móvil de Google, Android 12, tuvo varios meses de pruebas, fases de beta y una que otra versión para desarrolladores. Sin embargo, el gigante tecnológico lo ha liberado para todos los dispositivos compatibles con esta nueva tecnología y desde el pasado 25 de octubre ya está disponible en los smartphones siempre y cuando hayan recibido la notificación de actualización.

Antes de comenzar, debe quedar claro que la privacidad total no existe en la mayoría de los sistemas operativos, y Android 12 no es una excepción. Además de eso, tenga en cuenta las múltiples herramientas con las que cuenta Google y algunas de ellas son públicas. Pero eso no significa que no haya opciones para intentar mantener su privacidad al máximo.

Por ello, a continuación se explicarán 5 configuraciones que puede realizar en los ajustes de Privacidad de su smartphone Android.

- Panel de Privacidad

Primero, revise el nuevo panel de Privacidad de Android 12 para conocer cómo sus aplicaciones están usando sus permisos y detectar cuales de estas son innecesarias.

Para hacer esto, lo primero que debe hacer es ir a la configuración de Android, hacer clic en la sección Privacidad y aparecerá un icono de ojo.

Una vez en la sección Privacidad, ahora debe hacer clic en la opción Panel de privacidad, que aparecerá en la parte superior.

Panel de Privacidad en Android 12. (foto: Noticias de juegos móviles de Jugo Mobile)

Ahora se encontrará con panel de privacidad, donde podrá ver los permisos que han usado sus aplicaciones en las últimas 24 horas. Si cree que está siendo muy frecuente al acceder demasiado a uno de ellos, como por ejemplo la cámara, puede presionar directamente para mostrar la lista de aplicaciones de conexión.

Al acceder a cualquiera de los permisos del panel de privacidad, ingresará a una sección donde podrá ver la lista cronológica de las aplicaciones que lo han usado, para que pueda saber si hay alguna aplicación que no usa o que no debería haber tenido acceso a su autorización en algún momento.

Si esto sucede, tendrá un botón Gestionar Permisos para acceder a las opciones para administrar esta autorización que verá a continuación.

- No dar acceso a su ubicación exacta

Cuando gestione los permisos de localización, encontrará una opción diferente. Además de las opciones para permitir el acceso de ubicación a la aplicación que configuraste, puede desactivar la opción Usar ubicación precisa, para que la información que obtengan sobre su geolocalización se vuelva más genérico.

Dispositivo Android. (foto: CNN en Español)

El problema con el permiso de ubicación es que muchas aplicaciones lo necesitan para poder mostrarle contenido cerca de usted. Eso es todo, porque le permite decirle a las aplicaciones que vale la pena, estás en esa ciudad o barrio, pero sin que ellos sepan su dirección exacta, por lo que es un término medio entre dársela o no darle acceso a su puesto.

- Desactive el acceso a su cámara y micrófono

En la sección de Privacidad, tiene dos opciones muy útiles para cuidar su privacidad. Tendrá dos casillas para deshabilitar el acceso completo a la cámara y al micrófono desde cualquier aplicación o servicio que haya instalado. De esta forma, ninguna aplicación o servicio podrá acceder a los permisos para usar la cámara y el micrófono.

Desactivar micrófono y cámara en Android 12. (foto: ENTER.CO)

Cuando se encuentre en situaciones que realmente requieran el máximo cuidado de su privacidad, esto cortará por completo el acceso a este tipo de datos para garantizar que ninguna aplicación lo inicie sin tener que pasar por la configuración de autorización.

- Desactivar la opción de encontrar dispositivo

La opción Buscar dispositivo envía constantemente información a Google sobre la ubicación del teléfono móvil para que, si se pierde, sepa dónde lo obtuvo por última vez.

Si no desea enviar estos datos a Google, vaya a la sección Seguridad de la configuración de Android y presione en la opción Buscar mi dispositivo.

Celular Android. (Foto: difusión)

Al ingresar a Buscar mi dispositivo, podrá ver información sobre cómo acceder a él desde la web. Si lo desactiva, Google ya no tendrá la posición exacta de su móvil. Eso sí, es importante que sepa que, en caso haya decidido desactivar la opción, ya no podrá saber dónde está el móvil en caso se pierda.

- Limitar los datos que se le envía a Google

Android es propiedad de Google, y la empresa de motores de búsqueda obtiene una buena cantidad de datos personales con todo lo que realiza. Sin embargo, usted decide qué datos enviar a Google, tanto sus ubicaciones como sus actividades.

Aquí, para comenzar, debe ingresar a la Configuración de Android e ingresar a la sección Privacidad, donde puede acceder a varias opciones para cambiar esta configuración.

Limitar la información que se le brinda a Google de su dispositivo Android. (foto: TechBeezer -)

En la sección Privacidad, si hace clic en la opción Historial de ubicaciones de Google, ingresará a una página en la configuración de su cuenta de Google donde podrá deshabilitar el envío de información sobre los sitios que visita a Google. Aún en el apartado de Privacidad, si pulsa en la opción Controles de actividad accederá a otra página importante en la configuración de su cuenta de Google.

También puede hacer clic en la opción Uso y diagnóstico, que lo llevará a una pantalla donde puede optar por no enviar datos de uso y diagnóstico a Google. Estos datos contienen información sobre fallas de Android, y lo que estaba haciendo cuando sucedieron y Google los usa para corregir errores.

