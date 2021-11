Los cuatro juegos clásicos para disfrutar en 4K en Xbox

Foto de archivo | Crédito: Xbox

Xbox, compañía que se ha hecho un lugar bastante importante en el mundo de los videojuegos celebra su vigésimo aniversario. Más allá de los últimos estrenos que tienen a la marca en uno de sus mejores momentos, uno de los anuncios importantes para sus consolas de última generación fue la adición de 76 juegos a la lista de títulos retrocompatibles, es decir, juegos de consolas anteriores que hoy día se podrán disfrutar con una resolución de hasta 4K y unos 60 FPS.

Más que el golpe de nostalgia para toda la comunidad de videojugadores, la retrocompatibilidad mejorada de las consolas Xbox Series X/S ha permitido que se pueda disfrutar de una mejora a nivel visual significativa en los juegos, casi como si de una remasterización se tratase, y es que, muchos de estos títulos se disfrutan mejor que cuando se estrenaron, por tal motivo, este artículo menciona cuatro juegos recomendados para traer de vuelta a la Xbox original:

Splinter Cell: Chaos Theory

La saga de Splinter Cell siempre ha destacado por sus mecánicas, por su jugabilidad pensada para los amantes del sigilo y por las historias que narra de la mano de Sam Fisher, su principal protagonista. Por tal motivo, ponerse otra vez a los mandos de uno de los títulos que marcaría el futuro de esta saga es sin duda un de las mejores opciones estos días, más teniendo en cuenta una mejora gráfica visible al percibir una mayor nitidez en las texturas y una profundidad de campo que mejora mucho la experiencia.

Ninja Gaiden Black



La comunidad recuerda a este Ninja Gaiden como uno de los mejores juegos de acción de la historia, en el momento de su lanzamiento en 2004 sorprendió por su calidad gráfica, su fluidez y una dificultad que aún aterroriza a más de uno. Encarnamos a Ryu Hayabusha, quien tendrá que seguir un doloroso sendero del Ninja, definitivamente la retrocompatibilidad le ha regalado a este juego un lavado de cara que lo hace parecer otro juego.

Psychonauts

A pesar de no tener muchas ventas en su época, el juego que nos pone en los zapatos de Raz ha sabido convertirse en un juego de culto y ha agarrado fuerza con los años, tanto así, que la segunda entrega lanzada en 2021 ha tenido un impacto positivo en los jugadores que han podido descubrir una mejora significativa en la jugabilidad, no obstante, se hace difícil no querer jugar el título que abriría la historia y que marcaría un arte y un humor que se sigue manteniendo, obviamente, la retrocompatibilidad mejorada ha permitido que podamos apreciar mejor muchos detalles de esta aventura plataformera.

The Elder Scrolls: Morrowind

La tercera entrega de la famosa saga de juegos de rol ha sabido beneficiarse de la nueva generación de consolas no solo a nivel gráfico, la fluidez que le aporta Xbox Series hace que merezca la pena sumergirse de nuevo en el frío ambiente de las costas de Morrowind, el suavizado de texturas hace que un juego lanzado en el 2002 se siga haciendo disfrutable, todo esto mientras la comunidad sigue esperando la sexta entrega que nos pondrá de nuevo a las armas en el continente de Tamriel, entrega que le falta bastante camino para salir a la luz, puesto que aún se encuentra en fase de diseño.

Más allá de estos cuatro títulos, la función de retrocompatibilidad mejorada permite traer a la última generación un amplio catálogo de títulos que se completa con el anuncio de la entrada de los últimos 76 , los cuales transportan a la Xbox Series X/S por los títulos que han mantenido a la marca vigente y pisando fuerte durante 20 años y cuatro generaciones de consolas.

