Apple anuncia que reparará de forma gratuita algunos iPhone 12

Apple ha anunciado que iniciará un servicio de reparación gratuita para dispositivos de la serie iPhone 12 que no estén emitiendo sonido alguno.

La compañía de la manzana ha anunciado que iniciará una campaña de reparación gratuita para ciertos dispositivos de su línea de móviles. Los celulares en cuestión serían iPhone 12 con un problema en específico el cual sería que sus parlantes no estén funcionando y por lo tanto no emitan sonido al usarse.

Según dio a conocer la empresa, los celulares que podrían estar presentando ese problema serían específicamente aquellos que hayan sido manufacturados entre los meses de octubre de 2020 y abril de 2021 . La compañía explicó que “un porcentaje muy pequeño” de los dispositivos pueden experimentar problemas de sonido debido a un componente defectuoso en el módulo del receptor o en el auricular.

Los dispositivos en específico que se podrían ver afectados por el problema serían de la serie iPhone 12 y iPhone 12 Pro. Eso sí, la compañía aclaró que los modelos iPhone 12 mini y iPhone 12 Pro Max no hacen parte del grupo de posibles afectados y por lo tanto no estarán selectos como opciones de reparación gratuita, ya que no debería ser necesaria sobre los mismos.

Curiosamente, este será el primer programa de servicio para el iPhone 12, según el sitio web de Apple. Un punto bastante importante al respecto es que el servicio se hará efectivo a nivel mundial, es decir, estará disponible en todos los países que hagan parte de la cobertura de la compañía e igualmente se mantendrá como una labor gratuita.

Para hacer efectiva la reparación será necesario primero contactar con un proveedor de servicios autorizado por Apple o, según lo que sea más fácil para cada usuario, concertar una cita programada en una tienda oficial, allí se determinará si sí es apto para la reparación gratuita o si no cumple con los requisitos, una vez hecho esto el servicio debería hacerse efectivo de inmediato.

También existe una opción para aquellos que no puedan contactar en persona algún representativo de Apple pues también se puede optar por enviar a Apple el teléfono para su reparación mediante el servicio de envío por correo. Eso sí, para cualquiera de las opciones la compañía recomienda que antes se haga primero una copia de seguridad el dispositivo en iCloud para luego recuperar la información en caso de que sea necesario.

Por otra parte, Apple señala que, si el teléfono en cuestión tiene algún daño que impida la reparación, como una pantalla rota o algún tipo de golpe en el exterior del dispositivo, será obligatorio que se repare primero ese detrimento antes de que se puedan solucionar los problemas relacionados con el auricular o receptor. En algunos casos, habrá que pagar primero por esa reparación adicional para ahí sí hacer efectivo el servicio gratuito.

Si bien con la llegada de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y hasta las divisiones de mensajes directos de Facebook e Instagram pareciera que el sonido no es tan necesario como lo era anteriormente para las llamadas y por lo tanto el uso del celular, igualmente puede llegar a presentar varios inconvenientes que es mejor reparar de inmediato si es que se le quiere dar un buen uso al dispositivo con todas sus funcionalidades.

Para aquellos usuarios que descubran que su teléfono tiene el determinado problema con los parlantes, será mejor que hagan efectivo el servicio cuanto antes y que, además, se prepare para no contar con el celular al menos un por un tiempo mientras se completa la reparación para que quede literalmente como nuevo.

