Revelan dónde están las mejores conexiones en redes móviles de América Latina para hacer videollamadas

Argentina, el país con mejor conexión para hacer videollamadas de América (OpenSignal)

Según un informe de la consultora OpenSignal denominado “El estado de las experiencias de videollamadas grupales en América del Norte y América Latina” (The State of Group Video Calling Experience – North and Latin America), la Argentina es el país con mejor conexión de América en este sentido. Lo siguen Uruguay, Canada y Estados Unidos.

Debido al rendimiento de las redes móviles, la Argentina se encuentra en el puesto número 1, siendo el país con mejor conexión para hacer videollamadas de muchas personas. La experiencia de videollamadas grupales de Opensignal mide la proporción de videoconferencias en las que todos los usuarios tuvieron al menos una experiencia mejor o adecuada.

Esto significa que midió la experiencia de videollamadas grupales si todos los usuarios de esa conexión, y no solo una pequeña cantidad de usuarios, tenían suficiente (o mejor) calidad de video y audio. En este sentido, tiene en cuenta que una mala experiencia para uno o más usuarios afectará a todos los usuarios en una videollamada en una red móvil. La calidad de las redes móviles posicionó a la Argentina en el podio.

La consultora midió 19 países y territorios en su primer análisis de experiencia en videollamadas grupales en América del Norte y América Latina. La experiencia en videollamadas grupales de cada operador se midió en una escala de 0 a 100.

La Argentina y Uruguay se encuentran casi en la misma posición, con un (casi) empate estadístico para el liderazgo en las Américas, con puntajes de 76.9 y 75.6 respectivamente.

Mientras tanto, Canadá alcanzó un puntaje de 75.1 y es el líder en América del Norte. Estados Unidos, Puerto Rico y México también se encuentran en el top 5. Por otro lado, Perú y Honduras son los países con peor funcionamiento de este tipo de comunicaciones, con 40.8 y 36.7 puntos sobre 100.

Para calcular la experiencia de videollamadas grupales, consideraron una variedad de escenarios que va desde los números típicos de participantes que se muestran durante una videollamada de smartphones (dos, cuatro y ocho participantes) para representar la experiencia de videoconferencia móvil del mundo real.

La mejor conexion de America para hacer videollamadas esta en la Argentina debido a las redes móviles Foto: Signal.org/dpa -

Acceso fijo a internet

Según el último estudio de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), el 32% de los hogares en la Argentina hoy no cuenta con conectividad fija a internet. Esto quiere decir que hay muchos usuarios que dependen de su conexión móvil o bien del uso de wifi en espacios público, por ejemplo.

Durante el cuarto trimestre del 2020, la Argentina registró un incremento en el total de los accesos fijos a internet, que representó una variación interanual del 8,9%, lo cual implica una penetración del 68% por cada 100 hogares. Durante los últimos 5 años hubo, en promedio, un aumento del 2,8% anual, lo cual dista de ser un aumento acelerado por no decir lento.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires tiene más conexiones que hogares (108%) y la penetración a nivel nacional alcanza al 68%, hay aún nueve provincias por debajo del 50% de penetración. Después de CABA, las provincias con mayor penetración son las siguientes: La Pampa (82%), San Luis (82%), Córdoba (78%), Tierra del Fuego (76%), Santa Fe (74%), Buenos Aires (69%), Chubut (68%), Neuquén (67%), Río Negro (61%), Entre Ríos (59%), Tucumán (55%), Salta (54%), Jujuy (53%) y La Rioja (50%).

SEGUIR LEYENDO