Así son los NFTs o las obras digitales que un usuario vende para pagar su tratamiento de leucemia

La obra digital o NFT (token no fungible) que vende un artista digital para juntar fondos para su tratamiento de leucemia (opensea.io/accounts/MrFarkasOfficial)

Es mitad argentino, mitad húngaro, pero nació en Japón. Tiene 29 años, vivió la mayoría de su vida en Europa y desde 2010, reside en la Argentina. Luis “Lajos” Arregui Henk es ingeniero agrónomo, trabajó en varias empresas para darse cuenta dónde se sentía cómodo, hasta que descubrió que lo quería hacer realmente era diseñar y vender sus propios productos que, luego descubrió, serían digitales.

En 2019, le diagnosticaron Leucemia Aguda Linfoblástica, un tipo de cáncer de sangre y allí comenzó todo. “Mi relación con el criptoarte empezó cuando me enfermé. Como me gustaba diseñar cosas pero no podía hacer nada con materiales físicos, tuve que aprender a diseñar cosas en 3D usando una computadora como mucho, y viendo videos en YouTube”, señala Lajos a Infobae.

Lajos (Luis, en húngaro) se dedicó así todos los días a leer y ver videos de cómo diseñar con esos programas. “De a poco, como mucho de esto está relacionado con el mundo cripto, fui aprendiendo más de criptoarte y de criptomonedas también”, explica.

"Space-Time Continuum Error Alex 050", otra de las obras vendidas por @MrFarkasOfficial

En 2020, le realizaron un transplante de médula que salió muy bien, pero a los pocos meses, la enfermedad volvió. Los médicos le indicaron que debería hacer un segundo transplante. Ahora, vende criptoarte para pagar un tratamiento alternativo, en el caso de que no aparezca el donante. Hoy solo pueden mantener la enfermedad bajo control con un tratamiento que se llama Blinatumomab, que tiene un máximo de 5 ciclos y ya hizo 3 (son 28 días que debe estar internado y luego regresa 14 días a su casa).

Entonces, con la enfermedad bajo control con este tratamiento, puede recibir el transplante. Son poco más de dos meses el tiempo que cuenta para hacerlo. Si espera más, podría volver la enfermedad, y sería difícil el éxito del transplante, ya que requiere una enfermedad mínima residual (indetectable). Esta situación que acelera el tiempo ha, entonces, motivado a Lajos a vender sus obras digitales o NFTs (tokens no fungibles) para el tratamiento alternativo denominado CAR-T Cell, que vale medio millón de dólares.

El artista digital subió un video a su cuenta de Instagram @MrFarkasOfficial contando esta situación y según señala, recibió muchísimos mensajes de apoyo. “Creo que a veces nos olvidamos de la cantidad de gente buena que hay en este mundo, y que hay en este país. La empatía que sentí fue verdaderamente muy emocionante para mí”, dice.

NFT con propósito

Un NFT es un activo digital al que se le otorga una especie de “certificado de autenticidad”. Un token no fungible está registrado en la cadena de bloques o blockchain , en ese llamado “libro contable digital” inalterable. Los NFTs son tendencia hoy en el universo de los artistas pero requieren de muchos fundamentos para entender realmente, ¿por qué querrías realmente pagar por un NFT?

Luis “Lajos” Arregui Henk vende “criptoarte” para pagar su tratamiento de cáncer

“Es una gran oportunidad de finalmente poder, como artista digital y como artista general en el futuro, monetizar efectivamente tu talento, tu profesión. Porque en el mundo de hoy, al menos que seas un artista que sabe muy bien cómo funciona el sistema, y que sepa manejar diferentes instrumentos de venta, puede ser muy difícil vivir de esto, porque, justamente, la gente copia y pega, y no es culpa de ellos que copian y pegan. Es tan conveniente que, si lo encuentro gratis online, muy probablemente la persona lo va a bajar. Pero no es porque es una mala persona, sino porque el sistema, lamentablemente, lo hace fácil”, señala.

Según explica (y en sus palabras el verdadero valor de un NFT cobra mayor sentido), estos tokens no fungibles son una manera muy práctica de validar quién es el dueño final de una obra de arte. “De la misma manera que validamos que la Mona Lisa, o sea, el dueño o dueña de la Mona Lisa, es tal persona, porque tiene tal certificado, vos podes tener las copias que quieras de la Mona Lisa pintadas a mano, pero solo hay una, en todo el mundo, que es la real”, sostiene.

Continúa: “Con las NFTs, estás consiguiendo un certificado digital que además está ligado a tu cuenta de criptomonedas, o sea, vos abrís tu billetera de criptomonedas, y hay un sector dedicado que se llama tokens en donde podes ver todos tus NFTs, y solo vos lo podes hacer. Lo vamos a terminar aplicando a todo el mundo digital, sea arte, imágenes, video, todo va a usar esta tecnología de blockchain”, asegura.

En el sitio de compra y venta de criptoarte OpenSea, Lajos ofrece sus obras. Aunque también es posible hacer donaciones por Mercado Pago y a través de la plataforma de donaciones GoFundMe . Es posible elegir adónde donar desde este sitio. Hoy lleva recaudado 120.000 pesos argentinos y 1.500 dólares.

Más obras de Lajos:

(MrFarkasOfficial)

