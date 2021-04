Una vez más, se cayeron Instagram y Facebook por unos minutos

Otra vez las compañías de Facebook tienen fallas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Varios usuarios de las redes sociales Instagram y Facebook han reportado fallas en las plataformas. De acuerdo al sitio Down Detector varios usuarios reportaron problemas, no pudiendo subir posteos, historias o reportando inconvenientes para scrolear la app (que se cierra sola).

Hasta el momento no se ha sabido cuál es la falla, ya que la empresa no ha comunicado el problema. Sin embargo, durante el día de hoy las apps tuvieron problemas en su funcionamiento. En el caso de Facebook, también se detectan problemas, como por ejemplo, no carga su versión web al entrar. Las fallas fueron en todo el mundo, afectando a usuarios a nivel global.

Esto se da 3 semanas después de que se detectaran fallas a nivel global en WhatsApp (también compañía de Facebook), cuando hubo una caída global que afectó al servicio de mensajería y también a Instagram y Facebook. En esa ocasión, usuarios de distintas partes del mundo reportaron fallas en los servicios durante horas de la tarde. Se volcaron a Twitter, como sucedió hoy, para dar cuentas de diferentes problemas en el servicio de mensajería y las redes sociales.

Además, se registró un notable incremento de búsquedas en la web en relación a estas tres aplicaciones, según datos de Google Trends.

