WhatsApp trabaja en una función para migrar los chats de iOS a Android

WhatsApp está trabajando en una nueva función (Foto: Reuters)

WhatsApp permite guardar los chats en la nube para no perderlos en caso de que se cambie de dispositivo. En el caso de Android, el backup se guarda en Google Drive, y en el caso de iOS, en iCloud. Pero hasta ahora el sistema no ofrecía una opción para migrar las conversaciones en caso de que se cambie de sistema operativo. Si bien existen algunas apps externas que ofrecen una solución para estos casos, no se recomienda su uso. Por lo pronto no hay hasta el momento una opción para hacer este pasaje de manera completa y segura dentro del servicio.

Sin embargo esto pronto puede cambiar. Al menos así lo explican desde el sitio WaBetaInfo que se dedica a adelantar las novedades que llegarán al servicio de mensajería. Según ese portal, la compañía está trabajando en una función que permite pasar los chats de iOS a Android y viceversa.

“WhatsApp permitirá migrar su historial de chat de WhatsApp para iOS a WhatsApp para Android. Es obvio que WhatsApp también permitirá lo contrario. Cuando el usuario intenta vincular un dispositivo que tiene un sistema operativo diferente a su cuenta de WhatsApp, siempre es necesario actualizar a la última actualización de WhatsApp disponible en la App Store o TestFlight, para evitar cualquier error de compatibilidad con la versión de Android”, se menciona en el sitio.

WhatsApp está desarrollando una herramienta para permitir la migración de conversaciones de iOS a Android y viceversa (WaBetaInfo)

Esta herramienta sería parte del soporte multidispositivo, una herramienta en la que viene trabajando la plataforma hace rato y que no sólo permitiría la migración de chats sino muchos otros beneficios. Permitirá, sobre todo, poder usar la cuenta de WhatsApp en múltiples dispositivos a la vez, algo que ahora no se puede hacer de manera nativa. También ofrecerá la opción de utilizar WhatsApp web sin conexión al dispositivo móvil.

Todavía no se sabe cuándo llegarán estas novedades a la aplicación pero todo indica que la compañía está trabajando en ampliar las posibilidades de este servicio que usan más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo.

Nuevas normas desde el 15 de mayo

El próximo 15 de mayo entrarán en vigor la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp. Cabe señalar que la actualización no afectará la intimidad de los mensajes de ninguna forma posible: no se difundirán mensajes privados, ni las llamadas, ni la localización tal como se especuló en algunos casos. En cambio, esta renovación incluye cambios relacionados con la mensajería de una empresa en WhatsApp, que es opcional y brinda mayor transparencia sobre la recopilación y usos de los datos. ¿Pero qué ocurrirá si el usuario no acepta las nuevas condiciones para ese entonces? El usuario no se quedará sin acceso a su cuenta, pero sí perderá algunas de sus funciones.

La compañía empezará a mostrar de nuevo el mensaje sobre los cambios que realizará con las nuevas políticas, centrados en los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

Los usuarios deberán aceptar los cambios antes de su entrada en vigor, el 15 de mayo, un requisito para poder seguir usando WhatsApp de forma plena, pero cuyo rechazo no significa la pérdida de la cuenta sino una limitación en las funciones, tal como señalan desde la compañía en el blog oficial.

Los usuarios no tendrán “acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las acepten”, como se explica. Esto se traduce en que, durante “un breve período”, podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

La compañía recuerda en su blog que los usuarios pueden aceptar las nuevas políticas “incluso después del 15 de mayo”, y en este caso, aplicará la política relacionada relativa a los “usuarios inactivos”.

Además, informaron que hasta el momento en que se acepten las condiciones, el usuario podría experimentar la recepción de llamadas o notificaciones, pero no se podrán leer ni enviar mensajes.

La compañía recordó en su blog que los usuarios pueden aceptar las nuevas políticas “incluso después del 15 de mayo”, pero se aplicará la política relacionada relativa a los “usuarios inactivos”.

