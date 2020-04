¿Por qué se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC?

Y para aquellas mujeres (que son pocas en relación a los hombres) que logran vencer esos obstáculos y se dedican a estudiar carreras STEM muchas veces las trabas se materializan en el ámbito laboral donde se topan con el famoso techo de cristal. Esto ocurre por diversos motivos: a veces hay barreras, más o menos visibles, a la hora de elegir personal y otras veces son las mismas a las que el peso de los estereotipos las tira para abajo y no se animan a postularse, se autoexcluyen porque asumen que para cargos directivos no las van a elegir, como explicaba en una entrevista con Infobae la ingeniera Olga Cavalli, autora del libro “Gobernanza y regulaciones de internet en América Latina” . A todo esto se suma que, las mujeres asumen el mayor peso de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Y si bien esto se está replanteando los cambios todavía no llegaron de forma masiva ni contundente. Es todo paso de un largo camino que llevará años reformular.