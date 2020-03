Es tal la influencia de las autoridades chinas en la compañía que no será difícil hacer que la tecnológica cumpla con leyes fundamentales del país. No hará falta obligarla. Esas normas no son de exclusivo cumplimiento de Huawei, sino de todas las organizaciones radicadas en aquel extenso territorio. La Ley Nacional de Seguridad de la República Popular China, la Ley Nacional de Inteligencia y la Ley de Contraterrorismo -cualquiera de ellas- podrán ser esgrimidas en cualquier momento por el comité central para conseguir lo que lo obsesiona: los datos y la información de gobiernos, empresas... y hasta personas .