Una acusación de los Estados Unidos alega que Huawei y Meng participaron en un esquema fraudulento para obtener bienes y tecnología prohibidos de los Estados Unidos para el negocio de Huawei con sede en Irán, y sacar dinero de Irán engañando a los bancos occidentales. La denuncia acusa a Huawei y Meng de usar subrepticiamente una “subsidiaria no oficial” en Irán llamada Skycom Tech Co Ltd para obtener los productos prohibidos.