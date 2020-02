Facebook, Intel Corp., Cisco y MediaTek Inc. anunciaron este martes que no participarán en el Mobile World Congress (MWC), sumándose de esta manera a una lista de nombres importantes que no estarán en la mayor exhibición anual de la industria inalámbrica debido a las preocupaciones sobre la propagación del nuevo coronavirus. Los rsponsables de la organización anunciaron que se reunirán este viernes para analizar su suspenden o posponen el evento.