En cuanto a quién pudo haber hecho esto, Molina dice que no lo sabe aún. Consultó en el correo pero no recibió mucha información al respecto. “El gerente de la empresa de correo que estuvo a cargo de mi paquete me respondió que no vieron nada extraño, pero tampoco me dio mucha más información que eso. Me llegaron comentarios por Twitter de que algunas empresas de logística chiquitas suelen subcontratar a otras más chicas (fletes informales) cuando se ven medio desbordados, pero honestamente no te sabría decir si este fue el caso. Tampoco sé si es cierto o no, es un comentario”, le contó a Infobae.