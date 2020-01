En este caso, para que el engaño fuera más creíble los ciberatacantes utilizan el nombre del sitio de eCommerce como parte del nombre del sitio pero basta con analizar la URL completa para ver que no se trata del sitio oficial. En este sentido, cabe recordar que el dominio real de un sitio está a la izquierda del identificador final, es decir que es lo último que aparece antes del .com, .club, etc. En el caso del engaño analizado, la URL completa es la siguiente: www.xxxxxxxxxxre.com-xxxxx.club; con lo cual se deduce que el dominio real registrado es com-xxxxx.club.