Esta vulnerabilidad permitiría a un atacante presentar un software manipulado como legítimo. Esto facilitaría el acceso a cualquier equipo para ejecutar malware ya que el sistema no reconocería que se trata de un sistema malicioso. La falla también podría permitir a un tercero realizar un ataque de “hombre en el medio” (man in the middle) y descifrar información confidencial sobre las conexiones de los usuarios con el software afectado.