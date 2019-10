Basta probarlo para ver que los resultados no son muy precisos y de hecho varía mucho según la foto que se suba: no es lo mismo si se sube una imagen con un peinado u otro, de perfil o de frente, etc. El servicio se puede usar de manera gratuita, a modo de prueba, solo por tres días, luego hay que abonar una suscripción mensual de USD 3,99 o anual de USD 19,99.