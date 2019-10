Las redes han sido acusadas de generar problemas de sueño, depresión y ansiedad. Sin embargo, según un análisis de Our World in Data no hay informes que puedan demostrar esto de forma concluyente. Lo que queda claro es que el entramado digital ha traido consigo nuevos desafíos y formas de vincularse que están generando una verdadera revolución. ¿Hacia dónde vamos? Incertidumbre.