-Siempre digo que a mi me encanta “romper cosas”, me dedico a investigar cómo funciona algo y cómo se puede romper o terminar utilizándolo para un fin que no era el original. En otras palabras: cómo se pueden hackear las cosas. Lo que hago es lo que me gusta hacer. No sé si hay algo que no me guste, quizás de vez en cuando hay que hacer alguna documentación aburrida sobre el procedimiento que se usó para romper algo, pero no es tan grave.