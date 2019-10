En su paso por HP, en tanto logró duplicar el valor de las acciones se duplicaron. Sin embargo, también estuvo envuelto en un escándalo que lo llevó a comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos. Pero no fue el único contratiempo que experimentó en esa compañía. El año en que debió renunciar lo hizo en medio de acusaciones por “inconducta sexual”. a empresa señaló entonces que no había incumplido las políticas de HP pero sí no cumplido con los estándares para su posición.