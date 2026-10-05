Revelan que Andy López Beltrán dejó la administración de Chocolates Rocío en favor de su hermano

Finca Rocío nació de una herencia de 52 hectáreas en Tabasco y un capital inicial de un millón de pesos; ahora su administración pasó de Andy a su hermano Gonzalo López Beltrán. (Instagram)

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En medio de su registro como aspirante a la diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco y de un reportaje de The New York Times que reveló que dos agencias de Estados Unidos analizan señalamientos existentes contra él por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, se ha revelado que Andrés Manuel “Andy” López Beltrán renunció como administrador único de Finca Rocío, Sociedad Anónima de Capital Variable, la empresa familiar conocida comercialmente como Chocolates Rocío. En su lugar quedó su hermano, Gonzalo Alfonso López Beltrán, conocido como “Bobby”.

El dato fue dado a conocer el domingo por el periodista Jorge García Orozco, quien señaló en sus redes sociales que el movimiento ocurrió en marzo de 2026, en el mismo periodo en que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía bajo vigilancia a Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado por su cercanía con los hermanos López Beltrán y señalado de beneficiarse con jugosos contratos en la administración lópezobradorista.

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Qué implica dejar de ser administrador único

Foto: Chocolate Finca Rocío

La figura de administrador único, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, concentra en una sola persona la representación legal de la empresa y la facultad de tomar decisiones operativas, financieras y jurídicas sin necesidad de consultar a un consejo. Quien ocupa ese cargo puede firmar contratos, abrir o cerrar cuentas bancarias, contratar personal, y actuar como la cara legal de la sociedad ante terceros, autoridades y tribunales.

Al renunciar a esa posición, Andy López Beltrán dejó de tener la representación legal y las facultades de decisión sobre Finca Rocío, aunque el documento revisado no detalla si conserva o no una participación accionaria dentro de la empresa. La renuncia al cargo de administrador no equivale, por sí misma, a una salida del capital social: una persona puede dejar de administrar una sociedad y, al mismo tiempo, seguir siendo accionista o socio.

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Acta de asamblea inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, donde consta la renuncia de Andy López Beltrán como administrador único de Finca Rocío y el nombramiento de su hermano Gonzalo en su lugar. (Tomadas de X/Jorge García Orozco)

De acuerdo con el acta de asamblea, inscrita ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México con número único 2026000834440023, los socios de Finca Rocío acordaron la “revocación y/o renuncia” de Andy López Beltrán como administrador único.

En su reemplazo, el documento nombra a Gonzalo Alfonso López Beltrán quien “tendrá en lo individual todas las facultades establecidas en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad”.

El acta también ratificó a Rubén González Morales en su cargo de comisario de la sociedad. El documento precisa que la asamblea tuvo un quórum de asistencia del 100% y fue de carácter general y ordinaria.

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Las fechas del trámite muestran un desfase relevante. La asamblea donde se tomó el acuerdo tiene fecha del 19 de marzo de 2025, pero el acta no fue formalizada ante el notario público Guillermo Aarón Vigil Chapa, adscrito a la notaría 247 de la Ciudad de México, sino hasta el 18 de febrero de 2026, casi 11 meses después.

Su inscripción definitiva en el Registro Público de Comercio ocurrió el 20 de marzo de 2026, es decir, 13 meses después de la asamblea original.

Acta de asamblea inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, donde consta la renuncia de Andy López Beltrán como administrador único de Finca Rocío y el nombramiento de su hermano Gonzalo en su lugar. (Tomadas de X/Jorge García Orozco)

El historial empresarial de Finca Rocío

Finca Rocío nació de una herencia familiar. Tras la muerte de Rocío Beltrán Medina, primera esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2003, sus tres hijos —José Ramón, Andy y Gonzalo Alfonso— heredaron 52 hectáreas de tierra en Teapa, Tabasco.

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En febrero de 2019, ya con López Obrador en la Presidencia, los hermanos decidieron transformar esa herencia en un negocio chocolatero, con un capital inicial de 1,000,000 de pesos.

La primera tienda de Chocolates Rocío abrió en septiembre de 2020 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Posteriormente se sumaron sucursales en Villahermosa, Tabasco, en abril de 2022, y en Cancún, Quintana Roo, en octubre de 2023. El negocio opera bajo el concepto “tree to bar” y utiliza cacao criollo blanco cultivado en los terrenos heredados en Teapa.

En entrevista con El Universal, Andy López Beltrán había declarado que el dinero invertido en el negocio provenía de sus propios recursos, y explicó que sus hermanos se dedicaban a otras actividades. Es una de las tres empresas documentadas en las que ha participado, junto con Vinos Cósmicos, fundada en 2021, y Realesco, S.A., constituida en febrero de 2025, donde figura como accionista minoritario.

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La coincidencia de fechas con el caso Amílcar Olán

(Redes sociales)

El movimiento societario ocurre en paralelo a distintos episodios relacionados con Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño y amigo cercano de los hermanos López Beltrán desde al menos 2015, señalado en investigaciones periodísticas como operador de contratos millonarios durante el sexenio de López Obrador en sectores como medicamentos, balasto para el Tren Maya e hidrocarburos.

El 14 de marzo de 2025, apenas cinco días antes de la asamblea en Finca Rocío, magistrados del Tribunal Colegiado de Materia Administrativa de Villahermosa rechazaron, por improcedente, un amparo que Olán había promovido contra 14 medios y plataformas digitales con el que buscaba frenar la difusión de información sobre su actividad empresarial.

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Un año después, el 3 de marzo de 2026, Olán reportó en una demanda de amparo que agentes con distintivos de la FGR y personas con uniformes tipo militar rondaron su domicilio en la Ciudad de México, tomaron fotografías y preguntaron por su paradero. El empresario presentó el recurso el 23 de marzo ante el temor de una “cacería”, según la carta que envió al juez. La inscripción registral de la renuncia de Andy López Beltrán en Finca Rocío, fechada el 20 de marzo de 2026, ocurrió 17 días después de ese episodio.

El amparo de Olán fue sobreseído el 28 de mayo de 2026 por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal, Carlos Alberto Rico Mondragón, luego de que diez instancias consultadas negaron tener una orden de aprehensión vigente en su contra.

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La fiscal general Ernestina Godoy ha reiterado, la más reciente el 16 de septiembre, que no existe una orden de captura contra Olán ni una investigación abierta contra Andy López Beltrán.

Hasta el momento, no existe una declaración oficial de Andy López Beltrán ni de representantes de Finca Rocío que explique el motivo del cambio de administración ni el prolongado tiempo transcurrido entre la asamblea y su formalización legal.