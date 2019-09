Easley murió el 25 de junio de 2011 a los 79 años. Además de ser recordada como una científica destacada en la NASA y con un rol clave para lograr igualdad de condiciones más allá de la edad, condición o género, se la recuerda como una persona que sabía trabajar en equipo, era entusiasta y, sobre todo, no bajaba los brazos fácilmente. Su consejo para quienes quisieran adentrarse en el mundo de las ciencias y las matemáticas era simple: "No se rindan. Quédate con eso. No escuches a las personas que siempre te dicen que es difícil, aléjate de eso".