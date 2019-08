Cabe recordar que aún cuando el reconocimiento facial mejore en su precisión, y que lograra, en un contexto ideal y 100% efectivo, no cometiera falla alguna (cosa que aún no ocurre) en ningún tipo de implementación, también hay que considerar el tema de la potencial vulnerabilidad a la que podrían estar expuestos esos datos si no se obtienen, almacenan y transmiten de manera responsable.