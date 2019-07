Reducir el brillo de la pantalla es tan buena práctica para mantener la vida útil de la batería como no permitir que ésta se descargue por completo. En este sentido es correcto no dejar el smartphone enchufado durante mucho tiempo. Si bien en la actualidad, los dispositivos cuentan con mecanismos para detener la carga, es mejor desenchufar para que no se desgaste.