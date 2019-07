A la pregunta de si Apple planeaba hacer que sus servicios fueran menos dependientes de su propio hardware, Cook no quiso afirmarlo. En su lugar, hizo referencia a las compras de servicios de Apple TV y la disponibilidad de Apple Music en el sistema operativo móvil Android. Dados los futuros avances en tecnología, Apple tiene la posibilidad de hacer que sus dispositivos Watch y AirPods no dependan de los iPhones o sean más adecuados para teléfonos inteligentes de otros fabricantes de hardware. Aún así, la compañía no parece preparada para ofrecer ninguno de sus nuevos servicios en otras plataformas.