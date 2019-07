Este metabuscador de vuelos y hoteles también ofrece una comparativa de precios para los diferentes trayectos que se quieran realizar. Recientemente sumaron un nuevo filtro que le permite al usuario saber qué tipo de equipaje está incluido en el precio. No es un dato menor, teniendo en cuenta que muchas aerolíneas ofrecen vuelos muy baratos pero sólo si el pasajero lleva un pequeño carry on y no despacha equipaje.