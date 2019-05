Aunque recordemos, como hemos dicho antes, que, si nuestro dispositivo tiene más de tres años, ya no tenía garantizadas estas actualizaciones. Incluso si es más reciente, posiblemente tampoco está entre los que reciben estas actualizaciones. Huawei mantiene una lista de los modelos de dispositivos con parches de seguridad mensuales o trimestrales. Si nuestro dispositivo no está en esta lista, posiblemente la ruptura del acuerdo con Google no nos suponga ningún cambio.